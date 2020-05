CLARK GREGG de AGENTS OF S.H.I.E.L.D. dit que le multivers pourrait ramener COULSON au MCU

Crédit: ABC



Agents de S.H.I.E.L.D. La saison 7 sera présentée plus tard ce mois-ci, débutant la fin de la série dérivée de longue date de Marvel Cinematic Universe. L’acteur principal Clark Gregg a ancré le spectacle pour les sept saisons, même avant qu’il ne soit l’un des personnages qui ont lancé Marvel Cinematic Universe en 2008. Homme de fer. Maintenant, avec la fin réelle de son personnage à l’horizon (après plusieurs fausses morts et résurrections), Gregg voit une autre façon pour Coulson de continuer une fois son spectacle terminé – le multivers naissant de Marvel.

« Cela semble être un très bon moment pour annoncer que … je ne sais vraiment pas. [Laughs] Désolé! C’était un peu de sadisme de quarantaine. Je ne sais rien! « A plaisanté Gregg Variété en discutant si Coulson pourrait revenir, avant d’ouvrir une porte à l’idée. « C’est difficile pour moi d’imaginer un scénario où je dirais: » Non, je suis trop occupé pour mettre la dernière version du costume et aller jouer Phil Coulson. » Je suis toujours ravi quand je les vois changer les chronologies et exposer un multivers dans la cinématique [universe]. Parce que je pense: « Eh bien, j’ai vu des scénarios où je pourrais être là! » J’ai donc vraiment appris avec ce personnage à ne jamais dire jamais, mais je suis aussi très reconnaissant pour la balade que nous avons eue. «

Le multivers de Marvel a été introduit pour la première fois en 2016 Docteur étrange, et est depuis devenu un aspect crucial de l’avenir de l’univers cinématographique Marvel, avec la Docteur étrange suite, dans le Multivers de folies, prévu de tirer des fils de la Multiverse-centric Avengers: Fin de partie ainsi que le fait de penser à Disney + Loki et WandaVision séries. Une solution de style multivers pourrait également jouer un rôle dans la résolution du contrôle partagé actuel de Marvel et Sony sur Spider-Man dans les films.

Quant à la façon dont le Multivers pourrait jouer Agents de S.H.I.E.L.D., Gregg lui-même a parlé Variété sur la façon dont la séparation de l’entreprise entre Marvel Television et Marvel Studios pendant la diffusion de l’émission a affecté sa connexion à l’univers cinématographique Marvel, reconnaissant qu’à un certain point Agents a cessé de s’aligner sur le MCU global, affirmant que la série n’était pas « trop ​​liée à tout cela » après la saison 4.

« Quand vous regardez en arrière à la saison 1, et vous regardez la façon dont elle a traversé Hydra et a enlevé les menottes de nos pauvres écrivains quand tout le monde était comme » Qu’est-ce que ce spectacle? – et Sam [Jackson] et Cobie Smulders est venu jouer – je pensais que c’était vraiment excitant. J’ai raté cette partie, mais je me sentais aussi comme Agents de S.H.I.E.L.D. a vraiment continué à évoluer « , a-t-il avoué. » Et une fois arrivés à la saison 4, et il y avait trois pods séparés [of episodes] – Ghost Rider, LMDs et le Framework – Je pensais que c’est ce qui se passe lorsque ces écrivains audacieux ne sont pas trop liés à tout cela. Ils arrivent à le déchirer et à tout recommencer avec un nouveau coin de l’univers Marvel chaque saison, parfois deux ou trois fois dans une saison. «

Gregg a également évoqué l’idée de prendre une photo dans une émission Marvel à budget plus élevé, à la manière de la série Disney + prévue, disant qu’il aimerait avoir la chance de faire une émission avec de telles ressources.

« Hum. [Laughs] Je ne sais pas précisément quel type de ressources ces [shows] obtenons. Je dirai que, comme quelqu’un qui aime la narration et la télévision, c’est excitant à regarder – de Watchmen à Le Trône de Fer – ce qui se fait sur le plan cinématographique sur ce qu’on appelait la télévision « , a expliqué Gregg. » Donc, en toute honnêteté, le monde a vraiment changé autour de nous. J’ai toujours été fier de nous d’être les premiers à franchir la porte en ce qui concerne les trucs Marvel, en essayant d’apporter cela à un format télévisé hebdomadaire. J’ai l’impression qu’ABC a fait un excellent travail en essayant de s’adapter à nous pendant que nous essayions de nous adapter à eux.

« Mais je mentirais si je ne disais pas garçon, ce serait vraiment intéressant de recommencer l’expérience, en faisant 10 épisodes ou 12 épisodes comme Tom Hiddleston m’a dit qu’il faisait[sur[onLoki]avec ce genre de budget et cette équipe de production de Marvel Cinematic. Bien que ce soit difficile pour moi d’y penser, juste parce que je suis tellement fier de ce que notre équipe et les gens des effets visuels et des acteurs ont fait dans les limites de nos budgets et de nos ressources. «