Honda WRV Facelift atteint les concessionnaires

Le lifting Honda WRV a déjà commencé à atteindre les concessionnaires avant son lancement en seulement une semaine ou deux. Voici la liste détaillée de toutes les modifications qu’il obtiendra.

Honda allait lancer le WRV et Jazz mis à jour il y a un mois, mais a été retardé en raison du verrouillage à l’échelle nationale. Maintenant que les concessions sont ouvertes et que les achats ont commencé, nous nous attendons à ce que Honda lance les modèles mis à jour dans moins d’une semaine ou deux. Quant au lifting WRV, il a déjà commencé à toucher les concessionnaires.

Honda WRV obtiendra quelques changements qui lui donneront un look rafraîchi, mais pas complètement différent. Commençant par des changements cosmétiques, il obtiendra un carénage avant modifié avec une nouvelle calandre chromée. Le boîtier des phares antibrouillard fait également l’objet d’une révision. Ensuite, il y a les nouveaux projecteurs à projecteur LED avec LED DRL.

Lire aussi: BS6 Honda Jazz perd son moteur diesel; Lancez-vous encore dans le temps!

Les roues en alliage sont les mêmes que précédemment et il n’y a pas d’autres ajustements à l’extérieur. Il y a aussi un coup d’espion intérieur, mais nous ne voyons aucune différence à l’intérieur. Probablement, à l’intérieur de la cabine, le lifting Honda WRV n’aura qu’un design de rembourrage révisé. Comme il ne s’agit que d’un lifting, la commande AC à écran tactile n’a pas été remplacée par des boutons.

Le lifting WRV se poursuivra avec les mêmes moteurs essence et diesel. Le moteur iVTEC quatre cylindres de 1,2 litre produit 90 ch et 110 Nm de couple maximal. L’i-DTEC de 1,5 litre produit 100 PS et 200 Nm de couple maximal. Les options de boîte de vitesses restent les mêmes que précédemment, un MT à 5 vitesses pour l’essence et un MT à 6 vitesses pour les variantes diesel.

Les caractéristiques à bord resteront les mêmes, y compris un système d’infodivertissement à écran tactile de 7 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay, un bouton-poussoir, un régulateur de vitesse, une climatisation automatique, un toit ouvrant électrique, des bouches d’aération arrière, etc. Les craintes pour la sécurité comprendront deux coussins gonflables, ABS avec EBD, capteurs de stationnement arrière et une caméra de stationnement arrière.

Lisez aussi: Nouveau lancement de Honda City juste au coin de la rue; La ville actuelle sera un modèle à essence uniquement!

Le prix de la Honda WRV était compris entre Rs 8,08 Lakhs et Rs 10,48 Lakhs (ex-showroom), ce qui devrait augmenter d’au moins Rs 30,000 à Rs 40,000. Les chiffres de kilométrage devraient augmenter en petit nombre et WRV continuera à son titre d’avoir le moteur diesel le plus économe de sa catégorie.