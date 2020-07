Le champion du Bathurst 1000 en 1983 entraîne des retombées avec son frère Phil

Fin 1983, Peter Brock était la plus grande star de la course automobile australienne. Il était au milieu d’une série de six victoires à Bathurst 1000 en sept ans, le catapultant au niveau de célébrité réservé aux plus grands noms du sport.

Mais tout n’allait pas bien, avec deux incidents consécutifs entraînant un fossé entre Peter et son frère Phil, une querelle familiale privée se déroulant dans le domaine public. Phil était un bon pilote à part entière, et la paire s’était associée au Bathurst 1000 en 1976 et 1977, terminant troisième et quatrième. En 1983, les frères étaient à nouveau coéquipiers avec le Holden Dealer Team (HDT), mais ne devaient pas partager la même voiture. Peter ferait équipe dans l’emblématique Commodore 05 avec Larry Perkins, la paire cherchant à défendre le titre qu’ils avaient remporté en 1982, tandis que Phil était associé à John Harvey dans la deuxième voiture de l’équipe. Voir aussi Révélation des subventions de roman graphique Will Eisner 2020 pour les bénéficiaires des bibliothèques

Au départ, tout allait bien pour l’équipe, la voiture 05 occupant la pole position et la Harvey / Phil Brock entrée cinquième sur la grille. La scène semblait prête pour que les voitures HDT toutes conquérantes s’approprient à nouveau le Mount Panorama. Mais à la fin du huitième tour, l’impensable s’est produit. Le 05 Commodore, avec Peter au volant, a décollé dans les stands, de la fumée s’échappant du moteur. Sa journée s’est terminée avec moins de 50 kilomètres parcourus.

Ou était-ce ? Presque immédiatement, le bruit a commencé à filtrer de haut en bas de la voie des stands, que Peter et Perkins prendraient le contrôle de la deuxième voiture de leurs coéquipiers, laissant Harvey et Phil Brock surveiller le reste de la journée.

C’était dans les règles telles qu’elles étaient écrites à l’époque, et c’est exactement ce qui s’est produit. Harvey a piqué la deuxième place et moins d’une demi-heure après avoir retiré la voiture 05, Peter était de retour aux affaires.

À partir de là, c’était un retour à la programmation normale. Peter et Perkins ont pris les devants au 48e tour et ne l’ont pas abandonné pour les 115 tours suivants, remportant par plus d’un tour la Mazda d’Allan Moffett et Yoshimi Katayama.

Alors que Harvey a piloté le premier relais et a été crédité de la victoire, avec Peter et Perkins, Phil n’a pas du tout conduit la voiture le jour de la course et n’est donc pas considéré comme un champion de Bathurst.