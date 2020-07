Kissing Booth 2 sur Netflix : Voici les détails essentiels !

Kissing Booth 2 arrive sur Netflix !! Voici tous les détails du film !!

Ce film est un film dramatique pour adolescents. C’est un film romantique. Il est réalisé par Vince Marcello et il a réalisé le scénario avec Jay Arnold. Ce film est la suite de Kissing Booth. Ce film est basé sur le roman intitulé The Kissing Booth 2: Going the Distance. Il est écrit par Beth Reekles. Kissing Booth 1 a reçu de bonnes critiques de la part des critiques ainsi que des gens.

Kissing Booth 2, Date de sortie

Ce film sortira le 24 juillet 2020. Il fait environ 2h 10m de long. Kissing Booth 1 est sorti le 11 mai 2018. Il a reçu de bonnes critiques.

Kissing Booth 2 Cast

Joey King (Shelly «Elle» Evans)

Joel Courtney (Lee Flynn)

Jacob Elordi (Noah Flynn)

Maisie Richardson-Sellers

Taylor Perez (Marco)

Molly Ringwald (Mme Flynn)

Meganne Young (Rachel)

Morné Visser (M. Flynn)

Bianca Bosch (Olivia)

Carson White (Brad Evans)

Tyler Chaney (cascades)

Il y aura la même distribution dans le prochain film. Identique au Kissing Booth 1.

Kissing Booth 2, Terrain

Le film tourne autour d’une adolescente Ellie qui aime Noah. Le premier film s’est terminé avec Noah laissant son amant du secondaire Ellie à l’école. Evans passe ses meilleurs étés. Elle fait tout avec son amant, utilisant son énergie pour obtenir l’amour. Son amoureux est un jeune changé.

Ce film suivra le roman et le triangle amoureux entre les trois personnages principaux du film que sont Elle, Noah et Lee. Il y aura plus de plaisir à regarder ce film.