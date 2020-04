Le Canadien Davies accepte de prolonger avec le Bayern Munich jusqu’en 2025

Le Bayern Munich a obtenu la star du football canadien Alphonso Davies pendant deux ans jusqu’en juin 2025, les officiels du club et l’adolescent portant des masques chirurgicaux pour signer l’accord pendant la pandémie mondiale.

Le site Web du Bayern portait une photo d’Edmonton, âgé de 19 ans, signant la prolongation du contrat avec le PDG Karl-Heinz Rummenigge, le directeur sportif Hasan Salihamidzic et le membre du conseil d’administration Oliver Kahn, espacés autour d’une table de réunion avec un maillot Davies et le numéro 2025 .

« Je suis très heureux », a déclaré Davies dans un communiqué. « Le FC Bayern est l’un des meilleurs clubs du monde, et pour moi, c’est un rêve devenu réalité de jouer ici. Je me suis senti heureux dès le premier jour.

« Je veux gagner autant de titres que possible avec ce club. La mentalité de toujours vouloir tout gagner est dans l’ADN du FC Bayern. »

L’entraîneur du Canada, John Herdman, a accueilli favorablement la nouvelle.

« C’est un environnement parfait pour Alphonso », a-t-il déclaré à propos du Bayern. « Cette année, il a vraiment pu, je pense, faire une déclaration dans cette ligue avec la cohérence et la croissance continue que vous avez vues. »

Ailier attaquant qui a trouvé une maison comme arrière gauche maraudeur pour le Bayern, Davies est devenu un incontournable de la puissance allemande cette saison.

Il a fait tourner les têtes en février avec sa performance en Ligue des champions contre Chelsea, gagnant des félicitations de l’ancien attaquant anglais Gary Lineker et de l’ancien international américain Stuart Holden, tous deux experts en télévision.

« Un arrière gauche de classe mondiale », a déclaré Holden. « Le top 5 du football mondial en ce moment est facile. »

Herdman a qualifié les performances exceptionnelles de Davies en Ligue des champions de « grande référence pour un jeune joueur ».

Davies est également un joueur clé pour le Canada avec cinq buts et sept passes en 17 apparitions, jouant à la fois comme arrière gauche et ailier.

« Ce que nous voyons avec Alphonso, c’est qu’il construit ce niveau de flexibilité et qu’il maîtrise le métier », a déclaré Herdman dans une interview. « Il est en train de devenir un maître de l’organisation défensive et je pense que cela a été une grande partie de sa croissance.

« Donc, que nous le déployions en tant qu’ailier gauche, arrière gauche, ailier gauche, la partie critique est qu’il a déjà développé une compréhension plus approfondie de son métier. Et je pense que cela ne lui sera plus utile que nous avançons.

« Être dans cet environnement du Bayern Munich, semaine après semaine, jour après jour, les pressions qui s’exercent sur un joueur (là-bas), peu importe où il joue, c’est la capacité pour gérer la pression que je ressens est la partie la plus importante de l’expérience d’Alphonso. Et il le fait avec brio. «

Davies a été signé par le Bayern des Whitecaps de Vancouver à l’été 2018 dans le cadre d’un accord de transfert de 22 millions de dollars américains, un record MLS à l’époque. Il a commencé à s’entraîner avec sa nouvelle équipe en novembre après la fin de la saison des Whitecaps.

« Alphonso s’est très bien développé au FC Bayern et a obtenu cette prolongation de contrat avec ses performances impressionnantes », a déclaré Rummenigge, comme Kahn, une icône du club. « Nous sommes heureux qu’il restera à long terme avec le FC Bayern. Il ravit nos fans non seulement de la façon dont il joue, mais aussi de la façon dont il est en dehors du terrain. »

Davies a disputé 31 matchs avec les leaders du championnat allemand cette saison, avec un but et huit passes décisives. La saison dernière, il faisait partie de l’équipe du Bayern qui a remporté le titre de Bundesliga et la Coupe DFB, et faisait également partie de l’équipe de réserve du Bayern qui a été promue en troisième division.

« Alphonso Davies est un joueur qui a déjà atteint un haut niveau de performance à un jeune âge et qui a en même temps encore un grand potentiel de développement », a déclaré Kahn. « Quiconque peut jouer au plus haut niveau au FC Bayern à un si jeune âge peut avoir une belle carrière devant lui. »

Salihamidzic a ajouté: « Avec sa vitesse, son enthousiasme et son attitude professionnelle, Alphonso est un partenaire idéal pour notre équipe. Il est également un véritable atout humain. »

L’histoire de la vie de Davies est inspirante. Ses parents ont fui leur domicile à Monrovia, au Libéria, pour échapper à une guerre civile et se sont retrouvés dans un camp de réfugiés au Ghana où Davies est né.

Il est venu au Canada à l’âge de cinq ans.

Davies a partagé son histoire au Congrès de la FIFA à Moscou en juin 2018 dans le cadre de la candidature conjointe nord-américaine pour accueillir la Coupe du monde 2026. Un officiel du soccer canadien attribue sa puissante présentation pour avoir aidé à pousser la candidature au-delà de la ligne d’arrivée.

Davies est également la moitié d’un jeune couple de puissance du football, avec un article sur les médias sociaux célébrant lundi trois ans avec l’attaquante canadienne de 18 ans Jordyn Huitema, qui joue dans son club de football pour le Paris Saint-Germain.