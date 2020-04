Tony Jones et l’ancien arbitre Matthew Head lèvent le couvercle sur la controverse tristement célèbre «Whispers in the Sky», St Kilda Saints, Grant Thomas

Tony Jones de Nine et l’ancien arbitre de l’AFL Matthew Head ont levé le couvercle sur la tristement célèbre controverse « Whispers in the Sky » 15 ans après qu’elle se soit produite.

L’incident a eu lieu sur un vol de Qantas après un affrontement de vendredi soir entre Fremantle et St Kilda à Subiaco Oval, où Jones aurait entendu Head dire: « Maintenant, je sais à quoi ressemble une victoire » après avoir arbitré le match contre lequel les Saints ont perdu un but d’après-sirène de Justin Longmuir de Fremantle.

Dans un match qui a été rempli d’appels controversés, les Dockers ont reçu cinq coups francs qui ont conduit directement à des buts, quelques jours seulement après que l’entraîneur de St Kilda, Grant Thomas, avait fait des commentaires désobligeants à propos des arbitres de l’AFL.

En entendant les commentaires de Head, Jones a rapporté l’histoire, avant qu’une enquête ultérieure de l’AFL sur Head et son co-juge-arbitre Brett Allen ne les exonère de tout acte répréhensible.

Se parler pour la première fois depuis l’incident de 2005 pour Wide World of Sports » Longue histoire courte, Head a maintenu son innocence et a dit à Jones qu’il n’avait pas fait les commentaires rapportés.

L’ancien arbitre de l’AFL Matthew Head maintient son innocence 15 ans après la controverse (Getty)

« Je me souviens très bien que lorsque je montais dans l’avion, je me tenais au début de la classe affaires et que vous vous tenez parce que les gens mettent leurs bagages dans des casiers aériens », a déclaré Head.

« Là où j’ai été bloqué, celui qui appelait le jeu, nous avions une conversation générale. Vous étiez plus haut dans le dos, nous appelant.

« J’avais une conversation avec qui que ce soit à ma gauche à propos du match et Brett Allen a dit: » Ne vous inquiétez pas pour Tony « et j’ai simplement continué la conversation et j’ai poursuivi. »

Interrogé par Head quant à savoir s’il dirigerait l’histoire s’il avait à nouveau son temps, Jones a dit qu’il le ferait et a révélé comment le journaliste vétéran de l’AFL, Mike Sheahan, l’avait poussé à publier l’histoire à l’époque.

« J’ai eu quatre heures pour y penser à bord du vol sur le chemin du retour », se souvient Jones.

« Le lendemain, je n’étais toujours pas sûr et ce n’est que lorsque je suis allé au parc Kardinia que Geelong jouait sur la côte ouest le lendemain.

« Je suis allé là-bas et dans la presse, j’ai dit à Mike Sheahan: » Quelque chose de drôle s’est produit dans l’avion juste avant notre départ de Perth « et je lui ai raconté l’histoire.

Fremantle a remporté le match très disputé après un but après sirène de Justin Longmuir (Getty)

« Il a dit: » Que faites-vous avec ça? « , Et j’ai dit: » Je ne sais pas « , et il a dit: » Vous êtes obligé de faire cela parce que cela remet en question l’intégrité de l’arbitrage. «

« Alors j’ai dû lutter avec le fait de rapporter ce que certains peuvent percevoir comme une conversation privée?

« Mais alors, si vous prenez en compte le fait qu’il se trouvait au milieu d’une cabine d’avion avec combien d’autres personnes en ont témoigné, alors je pense que c’est légitime.

« Je pense que c’était tout l’histoire. La seule chose que je regrette, c’est qu’elle ait pu avoir un impact sur l’avenir de (Head) en tant qu’arbitre. »

Jones a également rappelé comment un appel téléphonique d’un autre passager du vol qui avait également entendu les prétendus commentaires de Head l’a encouragé à poursuivre l’histoire.

« Cela aurait pu tourner à la merde de mon point de vue, si je n’avais pas reçu un appel téléphonique de ce lundi matin d’un gars qui était assis dans une allée loin de moi et une rangée devant moi qui a entendu ce que j’ai allégué (chef) d’avoir dit « , at-il dit.

« Il a sonné et il a dit: » Écoutez, on dirait que les choses vont mal pour vous. Je veux juste que vous sachiez que j’ai réellement entendu et j’ai été tellement exaspéré par les commentaires que je l’ai écrit sur ma carte d’embarquement « et il a quand même avait sa carte d’embarquement.

Tony Jones de Nine a décrit la controverse comme la période la plus stressante de sa carrière (AAP)

« S’il ne s’était pas manifesté, nous n’aurions probablement pas cette conversation maintenant. »

Head a rappelé qu’il était sur le point d’arbitrer lors de sa première série de finales avant l’incident, et a admis que sa carrière « n’avait pas continué » après le rapport de Jones.

Il arbitrerait trois saisons de plus après l’incident, avant de se retirer de l’arbitrage de l’AFL fin 2008 après 144 matchs.

Head a évoqué un certain nombre de moments de portes coulissantes qui ont joué un rôle dans la controverse, révélant que non seulement il n’était initialement pas censé arbitrer le choc Dockers-Saints, mais qu’il n’était que sur le vol Qantas aux « yeux rouges » pour Melbourne car il avait prévu de proposer à sa femme la nuit suivante.

« Je n’étais même pas censé être sur ce vol », a-t-il déclaré.

« En règle générale, les arbitres devaient voyager le lendemain. La seule raison pour laquelle j’ai pris ce vol était parce que je m’étais déjà organisé pour aller proposer à ma femme le lendemain, alors j’ai dû retourner chercher l’anneau avant l’heure du déjeuner, alors j’ai pourrait proposer cette nuit.

L’affrontement rancunier entre Fremantle et St Kilda a vu un total de 33 coups francs accordés (Getty)

« Sinon, j’aurais été sur le vol de Perth après-midi. »

Head a admis qu’il ne s’était pas rendu compte que quelque chose n’allait pas jusqu’à ce qu’il regarde Nine News le soir suivant avant de partir dîner avec sa future femme.

« Je n’y ai pas pensé avant d’être assis sur le canapé le lendemain soir en attendant que ma femme se prépare avant que je sorte et que je lui propose », a-t-il déclaré.

« Je regardais Nine News et c’est à ce moment-là que quelqu’un est sorti et a dit que l’AFL enquêtait sur des arbitres qui auraient fait des commentaires.

« Je me dis » Ce n’est pas moi. Ça ne peut pas être moi, ça doit être l’un des arbitres des limites ou quelque chose « .

« Finalement, j’ai dû jeter un coup d’œil à mon téléphone et j’ai commencé à devenir vraiment nerveux quand j’ai découvert ce qui se passait et ma femme a pensé que j’étais nerveuse à l’idée de lui proposer. »

Head a déclaré qu’il avait depuis rencontré l’ancien entraîneur de St Kilda, Grant Thomas, pour discuter de l’incident (Getty)

Head a révélé qu’il avait depuis rattrapé l’ancien entraîneur de St Kilda, Grant Thomas, concernant l’incident et ses prétendus commentaires, mais a admis que sa performance d’arbitre la nuit n’était pas la meilleure.

« J’ai regardé le match pour la première fois ce week-end. Je n’avais pas du tout regardé le match, alors qu’en général nous faisons un petit examen », a-t-il déclaré.

« A l’époque, je n’ai pas eu une bonne nuit ce soir-là en termes d’arbitrage.

« Je suis retourné et j’ai regardé et il y avait 33 coups francs payés dans la nuit, 30 d’entre eux étaient du ballon de ligne et il y avait trois coups francs qui ont abouti à des buts.

« Le tueur était le bon à la fin avec environ 10 minutes à jouer quand j’ai payé un coup franc à Luke McPharlin.

« La préparation et les commentaires de Grant Thomas n’avaient aucun rapport avec un iota. J’ai payé des décisions dans la nuit qui étaient mauvaises.

St Kilda a été perplexe face à plusieurs décisions arbitrales de la nuit dans la défaite d’un point (Getty)

« Je pense que la nuit j’ai eu une erreur de traitement en termes de deux mains autour de la taille et elles n’étaient tout simplement pas suffisantes pour justifier des coups francs.

« C’était plus autour de ma performance de la nuit qui était en dessous de la norme que j’avais fixée avant. »

Pour sa part dans la controverse, Jones l’a qualifiée de période la plus stressante de sa carrière.

« Vous avez découvert qui étaient vos amis », a-t-il dit.

« J’ai certainement découvert qui étaient mes amis dans les médias et il y en avait un certain nombre qui disait: » Pourquoi dirigeriez-vous l’histoire? « , Mais il y en avait plus qui disaient que vous étiez obligé de diriger l’histoire parce qu’elle remettait en question la entière intégrité du service d’arbitrage.

« Je l’ai trouvé un moment vraiment stressant et probablement la semaine la plus stressante que j’ai eue depuis que je suis ici. »