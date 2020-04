Les stars de la Liga en 2019/20: les jeunes de Barcelone et du Real Madrid brillent

Le football a été mis en pause au milieu de la pandémie de coronavirus, mais en attendant avec impatience son retour, nous pouvons faire le point sur la saison à ce jour.

C’est l’occasion de se concentrer sur certains des nouveaux joueurs qui ont fait irruption sur la scène ce trimestre.

Ici, nous listons les cinq stars de la Liga de cette saison, en ne considérant que les joueurs qui ont fait un maximum de 10 apparitions dans l’une des cinq meilleures ligues d’Europe.

Pervis Estupinan (Osasuna)

Estupinan est dans sa cinquième période de prêt depuis qu’il a rejoint Watford depuis LDU Quito en 2016, mais les performances de l’arrière gauche pour Osasuna cette saison signifient que ce pourrait être sa dernière. Après avoir impressionné pour Majorque lors du deuxième échelon de l’Espagne lors du dernier mandat, un séjour de prêt de deux ans chez Osasuna, récemment promu, a débuté de manière électrisante.

En effet, le joueur de 22 ans est devenu l’un des arrières latéraux les plus finement équilibrés d’Europe. Parmi les défenseurs de la Liga, aucun joueur n’a produit plus de passes décisives à partir des centres (3), alors qu’il se classe au troisième rang pour les centres précis (31) et qu’il est loin devant quand il s’agit de dribbles réussis (50). D’un autre côté, l’Équatorien est premier pour les tacles (70) et troisième pour les interceptions (46).

La raison pour laquelle ses chiffres sont si stellaires est que, des deux côtés de la balle, il se régale de l’espace. Il ressemble plus à un ailier classique dans la mesure où il fonce vers l’avant dans les zones libérées, ramasse immédiatement le ballon, puis sa tête pour repérer une cible, avant de livrer un centre mesuré dans la surface. Donnez-lui de l’espace et il exécutera, si un ailier adverse a de la place, il exécutera également. Son anticipation et sa lecture du danger sont superbes, donc avant même qu’une passe n’atteigne sa cible, il se met en action et utilise sa base robuste pour repousser le ballon.

Watford a une option de rappel cet été, mais ils feraient bien de retenir l’intérêt de l’élite européenne en premier.

Ansu Fati (Barcelone)

La célèbre académie de Barcelone, tout comme le reste du club, pourrit. Le 2012 La Masia XI est un morceau d’histoire maintenant avec le tapis roulant de talent de classe mondiale produit par l’académie à l’arrêt ces dernières années. Cependant, l’émergence soudaine d’Ansu Fati cette saison a agi comme un éclair dans les nuages.

Fati a fait ses débuts en août dernier à l’âge de 16 ans et a depuis battu de nombreux records. Retiens ta respiration. Il est le plus jeune buteur du club en Liga, le plus jeune de la ligue à marquer et à assister dans le même match, le plus jeune de l’histoire de la Liga à marquer un doublé et le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des champions avec un but gagnant. Il a marqué cinq buts cette saison et n’a pas 18 ans avant octobre – pour référence Lionel Messi n’a marqué qu’une seule fois pour les Blaugrana avant d’atteindre le même âge. Fati est vraiment un talent.

Ce qui est le plus remarquable chez l’adolescent, cependant, ce ne sont pas les dossiers ou les statistiques, mais son intelligence. L’ailier lisse sait quand pénétrer l’espace, sait quand il doit recycler la balle et sait comment finir aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs habiles dans ce monde, mais ce qui les sépare tous à l’âge de Fati, c’est la mentalité, et il a il.

Mohammed Salisu (Real Valladolid)

Le Real Valladolid flirte avec les trois derniers cette saison, mais son bilan défensif les place dans la première moitié de la Liga. Marquer des buts a été le problème plutôt que de garder les équipes à l’écart et un facteur important pour leur détermination est le défenseur central de 21 ans Mohammed Salisu.

Des blessures au début de la saison ont forcé l’entraîneur Sergio Gonzalez à accélérer les plans initiaux pour l’introduire progressivement dans la configuration senior, mais il a été un pilier du côté gauche du dos de Valladolid trois depuis le début de la campagne. Bien que toujours très cru, Salisu a affiché une concentration remarquable alliée à ses dons physiques qui l’ont vu dominer à la fois dans les airs et sur le pont. Il est le type d’arrière central qui aime engager des adversaires à la manière d’un boxeur à pression avant, ce qui explique pourquoi aucun autre joueur n’a fait plus de dégagements en Liga cette saison.

Comme tous les arrières centraux modernes, le Ghanian est composé en possession avec une précision de passage respectable de 80,5% et cela est tout à voir avec sa force qui lui permet de combattre la pression avec une relative facilité. Il est encore en train de mûrir, mais une clause de libération de 12 millions d’euros a probablement prévenu l’intérêt de plusieurs clubs de haut niveau, le Real et l’Atletico Madrid rejoignant Manchester United pour garder apparemment un œil sur ses progrès.

Unai Simon (Athletic Bilbao)

Le stock actuel de gardiens de but espagnols n’a pas été particulièrement impressionnant ces derniers temps avec David De Gea, Kepa Arrizabalaga et Pau Lopez qui ont tous commis des actes odieux de gardien de but criminel cette campagne. Cependant, à Unai Simon, il y a beaucoup à attendre. Le buteur de l’Athletic Bilbao a montré un peu de son talent lors du dernier mandat lorsqu’il est passé du quatrième rang dans l’ordre hiérarchique pour jouer sept fois en Liga – Iago Herrerin, le premier choix de l’Athletic, est tombé blessé et le troisième choix Alex Remiro a été enfermé dans une impasse contractuelle. Il a produit un affichage MOTM contre le Real Madrid et a conservé cette forme cette saison après avoir remporté la bataille pour être n ° 1.

Seuls le Real et l’Atletico Madrid ont concédé moins de buts que l’Athletic cette saison et bien que l’ensemble de l’unité défensive se voie attribuer des crédits, leur gardien de 22 ans mérite des éloges, étant donné que son pourcentage d’arrêts n’est amélioré que par Thibaut Courtois et David Soria. À moins d’un centre maladroit contre le Real Valladolid, il a été exceptionnel cette saison, passant régulièrement sur son gardien de but pour faire des arrêts athlétiques, restant gros en un contre un et utilisant sa tête, ses pieds, ses épaules et tout ce qu’il peut faire pour bloquer les tirs. .

La partie basque a effectivement réussi à passer de Kepa et à empocher les frais de transfert de 80 millions d’euros.

Rodrygo (Real Madrid)

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a mandaté le club pour balayer les meilleurs jeunes joueurs de la planète. Ayant été brûlé en perdant Neymar à Barcelone, Perez a ciblé le Brésil comme l’un des points chauds des superstars émergentes avec Vinicius percé la saison dernière et Rodrygo reflétant son homologue en 2019/20.

En fait, Rodrygo a été si bon cette saison qu’il a peut-être même usurpé Vinicius comme le meilleur jeune talent du club. Son temps de jeu a été limité ce trimestre car il est enregistré en tant que joueur de Castilla, mais ce que le joueur de 19 ans a montré en plus de 1000 premières minutes d’équipe, c’est qu’il a des sacs de capacité. Il diffère de Vinicius en ce qu’il est un ailier finisseur plutôt qu’un clignotant, comme en témoigne son superbe coup du chapeau en Ligue des Champions contre Galatasaray. Deux buts en 10 matches de Liga montrent qu’il appartient à ce niveau. Alors que Vinicius est beaucoup plus rapide et possède plus de compétences, Rodrygo est plus direct et clinique. S’ils pouvaient combiner leurs capacités, ils formeraient un ailier imparable.

Zinedine Zidane a donné son approbation à Rodrygo et il a même été distingué comme le dernier vainqueur de Buts Série NxGn.

