Le Bengaluru FC n’a pas encore remporté sa victoire à l’ISL7 – Football

Ce n’est pas si surprenant qu’un match mettant en vedette deux gardiens de but avec les draps les plus propres de l’histoire de la Super League indienne (ISL), Subrata Paul et Gurpreet Singh Sandhu avec respectivement 27 et 25 ans, n’ait vu aucun but. Ce qui était peut-être en revanche, c’était la performance largement décalée du Bengaluru FC.

Le champion de l’ISL 2018, détenu par le FC Goa lors du match précédent après avoir mené par deux buts, a connu une sortie calme lors d’un match nul 0-0 avec le Hyderabad FC au Fatorda Stadium de Goa samedi.Il s’agissait du premier match nul et vierge de l’ISL- 7, celui qui a vu le Hyderabad FC conserver sa deuxième feuille blanche consécutive après avoir terminé toute la saison précédente sans aucune. En route, la tenue de Manuel Marquez Roca à Hyderabad a remporté une victoire et un match nul.

C’est le Hyderabad FC qui s’est rapproché de la feuille de match, à la 24e minute. Le capitaine Aridane Santana s’est détaché de l’encombrement à l’intérieur de la surface pour diriger un coup franc de curling délivré du flanc gauche par Lluis Sastre. La tête, placée directement à une distance extrêmement rapprochée, avait besoin de l’Inde et du gardien de Bengaluru, Sandhu, pour invoquer ses meilleures compétences réactives et le détourner vers sa droite.

En contrôle, le Hyderabad FC a été blessé en fin de première mi-temps à deux de ses recrues étrangères qui passaient une bonne soirée. Le débutant australien de l’ISL, Joel Chianese, s’est tordu la cheville avant que l’Espagnol Sastre ne semble avoir fait dans son ischio-jambier.

Le Bengaluru FC, cependant, n’a pas pu capitaliser sur l’opposition affaiblie. Pas même avec l’introduction de leur meneur de jeu créatif Dimas Delgado juste après la pause. L’attaquant étoile Sunil Chhetri a décroché un tir sauvage à la 70e minute sur son pied gauche de l’extérieur de la surface et ils ont fait quelques tentatives frénétiques vers la fin. Mais plus de choses semblaient se passer à l’autre bout, en particulier de Santana qui s’est imposé comme le joueur le plus meurtrier d’Hyderabad après leur avoir remporté le premier match contre l’Odisha FC avec un penalty.

«Avant le match, nous pensions qu’un point était un bon score. Mais après le match… s’il y avait une équipe qui méritait de gagner, c’était Hyderabad pour moi », a déclaré Roca.