Un homme de 30 millions de livres sterling de Tottenham admet qu’il s’est amélioré sur «  tout  » sous Mourinho – .

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Moussa Sissoko a dit Stade Astro qu’il a amélioré «tout» depuis que Jose Mourinho a été nommé patron de Tottenham.

Cela fait plus d’un an que Daniel Levy a choisi d’appuyer sur le bouton rouge, ce qui a vu le populaire Mauricio Pochettino quitter les Spurs et l’entraîneur franc et chargé de trophées, Mourinho, le remplacer.

Alors que les Spurs ont eu leurs critiques, Mourinho a poussé le club du nord de Londres à se battre pour le titre ces derniers mois et Sissoko a joué son rôle au milieu du parc.

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

mariée

755478

Meilleur footballeur à faire ses débuts chaque année (2000-2020)

/static/uploads/2020/11/684007_t_1606418978.jpg

684007

centre

On a demandé au milieu de terrain combatif et énergique sur quels aspects de son jeu il s’était amélioré sous Mourinho.

« Eh bien, je peux dire sur tout », a déclaré Sissoko. «Défensivement, offensivement ou même mentalement, je suis plus fort.

«J’essaie d’être tout le temps alerte du match et j’essaie de lire le jeu. Je pense que j’apprends beaucoup de choses et puis nous apprenons tous depuis son arrivée.

«Quand vous avez un manager comme lui, vous pouvez toujours vous améliorer, alors continuons dans cette direction car il y a encore beaucoup de choses à faire.»

Photo par Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Cela fait plus de quatre ans que Tottenham a payé 30 millions de livres sterling à Newcastle alors relégué pour les services de Sissoko [BBC Sport].

Même le Français admettra que pendant les premières années, il a vraiment eu du mal à montrer ses talents dans le nord de Londres avant d’être sans doute le meilleur joueur de Tottenham au cours des 18 derniers mois du règne de Mauricio Pochettino.

Cela a été un revirement pour le milieu de terrain en difficulté, qui a été sous-estimé pendant cette période et qui est très aimé par ses partisans.

Dans d’autres nouvelles, certains fans d’Arsenal réagissent à l’affichage de William Saliba hier soir