Un athlète d’endurance crée de l’eau potable ionisée après une expédition record de 5000 milles

Bien qu’il soit courant pour beaucoup d’entre nous de boire moins que les deux litres d’eau recommandés par jour, une étude récente au Royaume-Uni a mis au jour la statistique stupéfiante qu’un adulte sur 10 n’a pas une seule goutte d’eau dans sa consommation quotidienne.

Cette découverte incroyable est survenue après que les adultes de 2006 ont été interrogés sur leurs habitudes d’hydratation. Des études ont montré que la déshydratation affecte négativement à la fois notre capacité de concentration et nos performances physiques. Pour la plupart des gens, ne pas prendre à bord la quantité quotidienne recommandée d’eau peut ne pas sembler faire une grande différence, pour un athlète cependant, la différence entre être hydraté et déshydraté peut être la différence entre gagner et perdre.

L’athlète d’ultra-endurance Jamie Douglas-Hamilton et son équipage se sont retrouvés à ranger entre 9 et 13 litres d’eau par jour en 2014, alors qu’ils s’attaquaient aux conditions dangereuses de l’océan Indien lors d’une expédition de 5000 milles à l’aviron entre l’Australie et l’Afrique. Douglas-Hamilton et son équipe savaient qu’il était important de rester hydraté pour réussir à affronter la tempête et terminer le voyage.

Malgré une augmentation significative de leur consommation d’eau, l’équipe s’est sentie faible et sous-alimentée, ce qui a entraîné une baisse de ses performances. Les membres d’équipage brûlant chacun jusqu’à 10 000 calories par jour, ils pourraient difficilement se permettre un maillon faible. Ayant terriblement besoin de trouver une solution, tout en continuant à combattre les éléments, un moment d’Eureka est arrivé lorsque, dans une tentative désespérée de se ressourcer, l’un des membres de l’équipe a commencé à mélanger son eau potable avec de l’eau de mer. Ça a marché. En quelques heures, les rameurs voyaient les effets positifs de l’eau de mer sur leurs performances. Il a aidé à remplacer les électrolytes essentiels qui avaient été lavés de leur corps en raison de leur consommation d’eau «régulière», et bientôt l’équipe a mélangé une bouteille d’eau potable sur deux avec de l’eau de mer. L’équipe de six hommes a non seulement terminé l’expédition, mais a également battu le record du monde en deux semaines incroyables.

Pour Douglas-Hamilton, maintenant sept fois détenteur du record du monde Guinness, l’expédition était peut-être terminée, mais il était sur le point de se lancer dans un voyage encore plus grand, qui le mènerait partout dans le monde. Il a commencé à rechercher les avantages des athlètes buvant de l’eau ionisée, et il n’a pas fallu longtemps à l’athlète d’endurance pour comprendre pourquoi les joueurs de la NFL consommaient beaucoup d’eau alcaline ionisée. Prouvé scientifiquement pour s’hydrater plus rapidement, l’eau permet aux stars du sport de fonctionner à un niveau plus élevé que ceux qui boivent de l’eau ordinaire. Après des mois de recherches détaillées, Douglas-Hamilton avait suffisamment d’informations et de connaissances pour développer sa propre eau ionisée qui aiderait à maintenir les niveaux d’énergie, à réduire les ballonnements et à améliorer les performances physiques et mentales. En 2017, Actiph est né. L’eau unique est composée d’un mélange d’eau de source Shropshire et d’électrolytes et ionisée à pH 9+ (pH 6,5-pH 7,5 étant la quantité typique trouvée dans la plupart de l’eau potable.)

Lancé pour la première fois au Royaume-Uni, Actiph a rapidement trouvé sa place dans les rayons des grands détaillants, aidant l’entreprise à vendre 1,35 million d’unités d’ici avril 2020. Alors que la marque continue de croître, son attrait mondial augmente également. Les avantages de boire de l’eau ionisée étant de plus en plus connus, la base de clients d’Actiph s’est également accrue. Plus tôt cette année, le produit a été mis à disposition dans les EAU dans les magasins Spinney’s et la marque sponsorise fièrement le 7e Les FIT Awards annuels ont lieu en décembre, qui honorent les réalisations de la communauté de la santé et du fitness à Dubaï.

