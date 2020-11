L’Autriche plie le Luxembourg sans briller

L’équipe nationale autrichienne a remporté sa quatrième victoire consécutive mercredi. Une sélection de l’ÖFB qui avait considérablement changé en raison de nombreux échecs a décroché une victoire 3-0 en amical au Luxembourg. Gernot Trauner (61e), le remplaçant Adrian Grbic (83e) et le débutant Philipp Wiesinger (93e) ont marqué les buts au stade Josy Barthel, vide à cause de Corona en seconde période. Avant la pause, l’Autrichien B-Elf avait tout sauf brillé.

Le patron de l’équipe de l’ÖFB, Franco Foda, a été contraint d’improviser par une douzaine d’échecs, dont certains étaient dus à des tests corona positifs. En outre, le personnel régulier des matchs décisifs à domicile de la Ligue des Nations dimanche contre l’Irlande du Nord et mercredi contre la Norvège a été épargné. De la dernière victoire 1-0 en Roumanie, seuls les gardiens Pavao Pervan et Martin Hinteregger, qui était capitaine à la place de Julian Baumgartlinger, sont restés dans la formation de départ.

Hinteregger a formé une chaîne défensive de trois hommes avec Trauner et Philipp Lienhart. Wiesinger a fait ses débuts internationaux à gauche au milieu de terrain en raison du manque de personnel. Le défenseur du LASK n’a été nommé que mardi. Peter Zulj et Raphael Holzhauser, également nouvellement nommés, ont joué dans le milieu de terrain central. Au centre de la tempête, Sasa Kalajdzic a eu sa chance, mais est resté inefficace. Pour Lienhart, Trauner, Holzhauser et Kalajdzic, c’était leur deuxième apparition internationale.

Malgré leur supériorité sur le terrain, l’Autriche a eu beaucoup de mal à obtenir des chances de but claires pendant longtemps contre les Luxembourgeois, qui n’étaient pas non plus représentés dans la meilleure formation en raison des tâches à venir de la Ligue des Nations. Il n’y a pas eu de coordination dans la configuration du jeu. Pour l’heure, même les kickers du Grand-Duché ont trouvé la meilleure opportunité, mais Vicent Thill a tiré juste à côté (33e). De l’autre côté, un but de volée de Louis Schaub n’a pas compté en raison d’un léger hors-jeu (42e).

Avec Grbic est venu un tour dans le jeu de l’Autriche

Avec l’inclusion de Grbic au lieu de Kalajdzic et cinq changements aux hôtes à la pause, le jeu ÖFB a pris un peu plus de vitesse. Le gardien luxembourgeois Anthony Moris (52e) a paré une tête de Grbic après un centre de Christopher Trimmel, et une frappe déviée du légionnaire français est passée à côté (59e). Deux minutes plus tard, le spécialiste standard Trauner a coulé un corner de Trimmel avec une tête massive dans le coin droit.

À ce stade, quatre joueurs de LASK étaient déjà sur le terrain pour l’Autriche: outre Trauner et Wiesinger, les remplaçants Reinhold Ranftl et Husein Balic, qui ont fait ses débuts internationaux à partir de la 58e minute. Grbic a raté une autre chance hors-jeu (71.) avant de marquer son deuxième but après une remise en jeu et un doublé avec le remplaçant Baumgartlinger lors de son cinquième match international. Le capitaine régulier a également mis le 3-0 grâce au tir bas de Wiesinger dans le coin le plus éloigné.

Le résultat dans le duel entre le numéro 25 du classement mondial de la FIFA et le numéro 95 était peut-être trop élevé au final. L’Autriche a également remporté la septième comparaison avec le Luxembourg. Les Autrichiens ne s’étaient rendus au Grand-Duché que le jour du match et, jeudi, ils retourneront à Vienne. David Alaba, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager et Stefan Lainer, épargnés au Luxembourg, ainsi que les joueurs de Salzbourg Cican Stankovic et Andreas Ulmer y rejoignent également l’équipe. On ne sait pas si Christoph Baumgartner suivra pour les matchs de la Ligue des Nations à Vienne. La jeune star d’Hoffenheim est toujours dans son club en raison d’une quarantaine d’équipe.