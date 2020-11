Une génération de «  petits chefs  » émerge alors que les familles passent des heures dans la cuisine en lock-out

Dans le lock-out numéro deux, les enfants britanniques sont redevenus de «petits chefs», les parents et les tuteurs disant qu’ils ont continué à employer l’aide d’enfants dans la cuisine depuis la première fois qu’on a dit aux Britanniques de rester à la maison. La coopérative a indiqué que les jeunes âgés de 5 à 13 ans passaient en moyenne 80 minutes par semaine à cuisiner et à cuisiner à la maison, une tendance qui a émergé lors du premier lock-out national. Les enfants ont suggéré que la pandémie avait amené les familles à passer plus de temps ensemble, à améliorer l’éducation alimentaire, leurs compétences en cuisine et à passer du temps de qualité à créer des plats.Helen Barnard, d’un village près de Leeds, est la directrice de la Fondation Joseph Rowntree, et a constaté qu’elle a passé beaucoup plus de temps dans la cuisine avec ses deux enfants, âgés de neuf et 13 ans, depuis qu’elle a pu travailler à domicile. Cours de cuisine Elle m’a dit: «J’ai deux enfants et j’aime être plus à la maison – être plus présent. Bien que je sois reconnaissant que les écoles soient de nouveau ouvertes. «Nous avons passé beaucoup de temps dans la cuisine. Un de mes enfants ne se soucie pas vraiment de la cuisine, mais adore manger toutes les nouvelles choses que nous cuisinons. «Mais ma fille, ma plus jeune, a beaucoup d’enthousiasme, donc ça a été vraiment éducatif et amusant. Elle est toujours sous-chef, mais elle y arrive. «Nous en avons tous bénéficié. Nous avons mangé des repas plus sains, essayé plus de choses, et nous avons tous été moins au téléphone. »Jon Horsley, de Finsbury Park à Londres, a déclaré qu’il était reconnaissant que la nourriture ait été au centre du verrouillage – si rien d’autre, a commandé l’utilisation du temps de sa famille, qui a été en abondance en lock-out. «Nous cuisinons beaucoup plus avec les enfants [two boys aged eight and nine]», Dit-il à i. «Cela remplit le temps, et ce n’est pas le temps d’écran. Nous avions l’habitude de sortir et nous n’avions jamais vraiment prévu de dîners. Maintenant, nous avons été obligés de faire un grand magasin et de réfléchir davantage à ce que nous faisons. «Nous mangeons également tous ensemble maintenant, car les enfants sont toujours là. Le verrouillage peut devenir si monotone que nous ne pouvons pas sortir, donc cuisiner est une évasion. «Nous avons fait des gnocchis, des pâtes et des trucs assez techniques. Nous avons fait une calzone l’autre jour, et cela a pris cinq heures à mon fils. Il ne voulait pas que j’intervienne. J’en étais reconnaissant. »La coopérative a déclaré que son étude montrait que les habitudes alimentaires avaient changé pendant le confinement. Les familles ont adopté des recettes plus avancées et sont devenues des boulangers plus accomplis. Il est temps d’épargner Greg Rutherford, lauréat du Celebrity MasterChef en 2019 et père de deux enfants, a déclaré: «En tant que père, je connais moi-même la joie qui peut découler de passer du temps dans la cuisine. avec votre enfant en les aidant à créer n’importe quoi, des pizzas et des plats de pâtes aux brownies et au pain aux bananes. «Bien que le temps passé à la maison ait parfois été difficile pour beaucoup d’entre nous, il est encourageant de voir que cela a également incité de nombreux jeunes à en prendre plus. d’un intérêt pour la cuisine et la pâtisserie. «J’espère vraiment que cette tendance à la hausse aidera à établir un intérêt sain pour la nourriture et les heures de repas pour nos petits chefs.» Breige Donaghy, directeur de la cuisine délicieuse de la Coop (oui, c’est un vrai titre), a déclaré: «Le premier verrouillage plus tôt cette année a vraiment mis en lumière le simple plaisir de créer un repas ou de faire cuire un gâteau, cela a certainement été le cas avec mes deux enfants chez nous.» Alors que les restrictions persistent partout au Royaume-Uni, c’est le cœur – échauffement de penser que les enfants découvrent, peut-être pour la première fois, à quel point le temps passé dans la cuisine peut être enrichissant, tout en constituant leur banque de recettes préférées. «Le plaisir dans la cuisine, qu’il s’agisse de préparer des petits pains savoureux ou de préparer des smoothies , c’est développer une compétence de vie pour nos tout-petits.

