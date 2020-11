LASK veut prendre de l’élan contre SK Sturm: « Hot pour la première victoire à l’extérieur »

Avec une victoire dans le duel de tête du sixième tour de Bundesliga, LASK veut rester proche du haut du tableau à Sturm Graz dimanche (17h). « Nous voulons rester en tête », a souligné l’entraîneur Dominik Thalhammer, dont l’équipe arrive en Styrie avec un sentiment d’accomplissement grâce au succès 4: 3 sur Rasgrad en Ligue Europa.

Même si les Bulgares étaient à nouveau proches après une avance de 4-1 et des minutes « naïves » (Thalhammer), le LASK a montré une belle performance sur une longue distance. Cela donne plus de confiance pour le match à l’extérieur de dimanche. Bien qu’un nul 1-1 au Tyrol et un match nul 3-0 au Rapid n’aient pas vraiment fonctionné jusqu’à présent. « Je pense que nous sommes prêts pour notre première victoire à l’extérieur », a déclaré Thalhammer, dont l’équipe compte actuellement dix points et pourrait perdre la connexion avec les leaders Salzburg 15) et Rapid (13).

Thalhammer a fait l’éloge des « Blackys », qui sont quatrièmes du tableau avec neuf points, à un point seulement de LASK, troisième et toujours invaincus en sept matchs de la saison (4 victoires), tout comme le néo-entraîneur de Sturm Christian Ilzer. « Sturm Graz s’est très bien développé. Ce sont de très bons adversaires qui font preuve d’une bonne structure. D’autres devraient décider s’il s’agit d’un flow. Le nouvel entraîneur a fait du bon travail. »

Le capitaine Gernot Trauner a attesté à l’adversaire un « style de jeu différent de » l’année dernière, ils ont changé le système avec Christian Ilzer. Mais nous le savons et nous serons bien préparés pour eux « , a déclaré le routinier défensif en pointant du doigt le bon bilan direct. Après tout, Sturm est à cinq matchs contre LASK (0-1-4) depuis le 2-1 à Pasching en avril 2019. Sans victoire. Trauner: « L’année dernière, nous avons prouvé que Sturm Graz nous convient. Je vois de bonnes chances pour nous là-bas. «

Christian Ilzer à propos de LASK: « Des performances impressionnantes »

Ilzer a parlé d’une « performance impressionnante » de LASK dans les 65 premières minutes contre Rasgrad, l’équipe de Linz a été « une pierre de touche très, très difficile » pour son équipe. Vous aurez « à peine le temps sur le ballon » et vous devrez « trouver des solutions dans un petit espace », a souligné Ilzer, et quand il s’agit de normes, les « athlètes » sont également « presque écrasants ». Néanmoins, il était optimiste: « Nous devons nous fier à nos atouts pour jouer une équipe aussi intense. »

Le Styrien, dont l’équipe a récemment gagné 2-0 à Ried (« C’était une performance très confiante »), a également tiré une conclusion de la saison jusqu’à présent. « Il y a eu des phases au cours desquelles nous avons très bien travaillé contre le ballon et avons pu trouver de bonnes solutions en possession du ballon. Et il y a eu des phases où la mentalité de victoire était très claire », a déclaré Ilzer. « Mais il y avait aussi des phases où nous étions trop inactifs et basculions. » Cela ne devrait pas arriver contre LASK: « Nous devons réussir à empêcher LASK de jouer à son propre rythme. Sur le long terme, nous voulons défier les meilleures équipes et pouvoir suivre. »