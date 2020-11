Terra Invicta, des moddeurs derrière XCOM Long War, lève 216k $ sur Kickstarter

Freddy Pantalon slim élastique avec strass le long des jambes. taille : Medium

Pantalon slim en molleton brossé élastique décoré de strass sur les côtés. Il présente une bande élastique à la taille et une longueur classique. Son style minimaliste et chic enveloppe parfaitement votre silhouette sans vous gêner pour autant grâce au tissu souple : il est idéal pour afficher un look féminin