LASK est fier de sa « performance mature » à Anvers

Avec une présentation clarifiée au Royal Antwerp, LASK s’est rapproché de la phase à élimination directe de la Ligue Europa jeudi. Même si la victoire 1-0 contre les anciens leaders belges du groupe J n’a pas été un plaisir ludique. L’homme de la soirée était Johannes Eggestein, qui a d’abord succédé à Marko Raguz, probablement plus gravement blessé, puis a marqué le but d’or (54e). L’entraîneur Dominik Thalhammer a applaudi « une grande performance ».

« Il faut gagner des matchs comme celui-ci pour avoir la chance de progresser en Ligue Europa. Cela témoigne de notre maturité actuelle », a déclaré Eggestein à « Puls 4 ». Après une contre-attaque et un jeton d’Andreas Gruber, le prêt de Brême a commencé prudemment et a reçu beaucoup d’éloges de la part de Thalhammer. « Il a fait un excellent travail, avec beaucoup de qualité et beaucoup de calme », ​​a déclaré l’entraîneur à propos du joueur de 22 ans, qui a célébré pour la dernière fois son premier but pour LASK lors de la victoire 2-0 contre Sturm Graz.

La joie d’Eggestein était aussi la souffrance de quelqu’un d’autre. Le joueur de l’équipe U21, Raguz, s’est tordu le genou après environ 40 minutes sans aucune influence extérieure, sur laquelle il avait déjà dû être traité quelques minutes auparavant. « C’est extrêmement amer pour Marko, c’est un joueur tellement important pour nous », a déclaré le milieu de terrain Peter Michorl. Quelle blessure exactement la Haute-Autriche a subie ne montrera probablement qu’un examen IRM vendredi – il y a un risque de déchirure du ligament croisé et une longue pause. « Ça avait l’air mauvais, il a mal. J’espère que ce n’est pas ce à quoi ça ressemble », a déclaré Thalhammer.

Le deuxième – même si le choc n’est peut-être pas aussi durable – a dû digérer le LASK à la 68e minute avec du jaune-rouge pour le vétéran James Holland. Même après cela, Anvers n’a eu aucune chance – à part une remontée manquée dans le temps d’arrêt. « Même dans les 20 dernières minutes, nous avons encore mis la pression sur le ballon et nous n’avons pratiquement rien permis de plus », a déclaré Thalhammer avec satisfaction.

Peter Michorl: « La mentalité était décisive »

Même avant cela, son équipe autour de la tour défensive Gernot Trauner avait «tout défendu», comme l’a noté Michorl. Royal, qui avait surpris avec une victoire 1-0 contre Tottenham la semaine précédente et n’a pas trouvé une seule très bonne chance contre LASK à l’exception du siphon susmentionné, a agi de manière assez inattendue. « Nous avons été quelque peu surpris qu’Anvers ait jeté sa façon de jouer par-dessus bord et a joué avec de longs ballons. Mais nous les avons également bien contrôlés. Notre dernière ligne de défense a été très cohérente », a déclaré Thalhammer.

A l’offensive, LASK avait plutôt peu d’actions bien finies à proposer. « Dans les 25 premières minutes, nous avons relativement bien fait, nous avons eu des chances de marquer que nous n’avons pas terminé ou ratées », a déclaré Michorl, décrivant ce qui s’est passé avant la pause. Finalement, le Viennois était convaincu que « la mentalité était décisive ».

La course de promotion dans le Groupe J est très excitante à la «mi-temps»: les leaders du championnat Tottenham, Anvers (2e) et LASK (3e) conservent six points chacun, avec l’inutile Rasgrad venant en dernier. Après une pause de trois semaines, le « match retour » contre Anvers aura lieu à Linz le 26 novembre. Michorl: « C’est un groupe extrêmement excitant. Nous avons maintenant un petit avantage dans le duel direct avec Anvers. Mais nous savons que nous avons besoin de ce genre de performance, de ce genre de mentalité à la maison. Parce que si nous n’obtenons rien à la maison, alors la victoire serait vaut peu aujourd’hui. «