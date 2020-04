L’annonceur de Mets PA offre une voix aimable au milieu des virus – betanewsfr

Par BEN WALKER

NEW YORK (AP) – Les demandes viennent par centaines: le fils d’une infirmière aux urgences, le mari d’un médecin, un patient hospitalisé.

Colin Cosell les étudie, les trie. Normalement, il serait au Citi Field, suscitant la foule en tant qu’annonceur de public pour les Mets de New York. Maintenant, il est occupé à travailler à la maison, essayant d’encourager un fan à la fois.

Sa contribution créative pendant cette crise de la santé – la création de clips audio pour tous ceux qui le demandent – fait écho aux introductions en plein essor des frappeurs de la grande ligue lorsqu’ils se présentent au marbre.

« Aussi personnalisé et personnalisé que possible », a déclaré Cosell.

Donc, au lieu de « le premier joueur de base, n ° 20, Pete Alonso! » au bruit sourd de «The Ocean» de Led Zeppelin, cela pourrait ressembler à ceci: «En partance pour les Mets, le défenseur central, n ° 44, Fran Kowalski!» sur une chanson de Frank Sinatra.

Une voix bienvenue au milieu du virus.

Le petit-fils du célèbre journaliste sportif Howard Cosell a enregistré près de 600 présentations depuis qu’il a commencé il y a un mois. Ils durent environ une demi-minute chacun et tout est gratuit.

Récemment, Cosell a remarqué que les appels provenaient d’un certain groupe.

«Je commençais à entendre de nombreux travailleurs médicaux et premiers intervenants. C’est à ce moment-là qu’il a commencé à frapper à la maison », a-t-il déclaré.

« Ils ont dit que ces 30 secondes les éloignaient du maelström d’être un travailleur hospitalier pendant une pandémie », a-t-il déclaré.

Intensifier, en effet.

Les fans atteignent Cosell via Twitter à #CallMeUpColin et fournissent leurs informations, ainsi qu’un choix musical – Alicia Keys, AC / DC, Shania Twain, Stevie Wonder et un morceau de « The Little Mermaid » sont parmi eux, avec le « Meet the Mets » » chanson du thème.

De nombreuses personnes utilisent les enregistrements de commandes subséquentes de Cosell pour les sonneries de leur téléphone ou les messages sortants. D’autres les ajoutent à des vidéos. Certains aiment juste le bon sentiment qu’ils apportent à un match de football qui ne se joue pas ces jours-ci.

Cosell a clairement touché une corde sensible.

« Merci d’avoir ajouté un peu de joie en quarantaine », a écrit une personne sur Twitter. « J’ai reçu cette impression », a écrit l’un d’eux. « Colin, tu es un saint pour faire ça », a félicité un autre.

Cosell a dit qu’ils avaient autant d’importance pour lui.

« Quelques histoires m’ont fait pleurer », a-t-il déclaré. «J’ai entendu quelqu’un travaillant dans une salle d’urgence dire que c’était assez difficile là-dedans, qu’il s’est détaché et a écouté pendant quelques secondes, ce qui l’a aidé à se calmer.»

Cosell, 40 ans, qui partage le travail de Mets PA avec Marysol Castro, a déclaré que les enregistrements prenaient environ 10 minutes chacun à son domicile de Long Island et qu’il les livrait par e-mail. Il va dans l’ordre – les travailleurs de la santé et ceux impliqués dans la lutte contre les coronavirus sont prioritaires, suivis des enfants.

« Ce fut un excellent moyen de rester en contact avec les fans », a déclaré Cosell. «Cela a été une façon de le faire à un moment effrayant, déconcertant et incertain pour tout le monde.»

En passant, Cosell fait une imitation incroyable et précise de son grand-père. Personne n’a demandé à Cosell de canaliser Howard dans un message, mais il a une idée de ce que son Poppa épineux ressentirait de cette œuvre caritative.

« J’aime à penser qu’il serait fier », a déclaré Cosell. « Il m’appellerait probablement aussi idiot de le faire gratuitement. »

___

Alors que les nouvelles mondiales sans arrêt sur les effets du coronavirus sont devenues monnaie courante, il en va de même pour les histoires sur la gentillesse des étrangers et des individus qui se sont sacrifiés pour les autres. « One Good Thing » est une série continue d’AP reflétant ces actes de gentillesse.

___

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP_Sports