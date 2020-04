Jesse James « sous attaque pour avoir vendu des bandes dessinées »

Jesse James Criscione est le propriétaire de Jesse James Comics de Glendale, Arizona. En tant que magasin qui a abandonné Diamond Comics en tant que distributeur au début de l’année dernière, il a lancé le Comic Book Shopping Network. À la suite de tout cela, il a une vision plutôt unique des changements actuels dans la distribution de bandes dessinées, en particulier Brian Hibbs qui a informé à peu près tout ce dont nous parlions ce week-end. Jesse écrit (et est passé à Bleeding Cool) ce qui suit;

« Alors, voici mon point de vue sur l’un de mes amis les plus proches dans leur poste dans l’industrie. Nous, en tant que propriétaires de LCS, avons ÉCHOUÉ à nos clients de bien des façons. Nous avons laissé nos EGOS gêner leur prise en charge. Nous l’avons fait beaucoup de gens heureux au fil des décennies de leur vendre des bandes dessinées. En cas de besoin. NOUS, en tant que propriétaires de magasins, avons ÉCHOUÉ de saisir les opportunités qui nous sont offertes pour continuer à le faire. NOUS avons ÉCHOUÉ de nous unir sous quelque forme que ce soit ou de former un groupe important pour le bien et l’avenir of notre industrie. «

« Récemment, beaucoup d’entre nous ont été attaqués pour VENDRE des bandes dessinées. Quelles que soient les règles de notre État. NOUS avons trouvé un moyen de vendre les bandes dessinées de nos clients. Peu importe combien nous travaillons pour améliorer notre grande industrie, la Vieille Garde préfère se jeter dessus propriétaires de magasins progressifs et dire au public ce que nous faisons est mal ou injuste. J’ai vu les propriétaires de LCS prendre la décision de ne pas prendre soin de leurs clients et leur dire pourquoi ils ne devraient pas aider un éditeur à aller de l’avant. Les clients veulent leurs livres et non le côté politique. Ils ne se soucient pas d’où vous l’obtenez. «

« Donc aujourd’hui. Je ne peux plus regarder en arrière pour mes clients. Je ne peux qu’avancer avec mes amis et les LCS qui veulent faire quelque chose MAINTENANT. Les autres propriétaires de LCS peuvent prendre votre NÉGATIVITÉ et se souvenir du bon vieux temps. Aujourd’hui, les nouveaux LCS prennent soin de leurs clients et vraiment, vraiment vraiment, n’ont plus de temps pour vous et votre poste. J’ai déjà été sur une île par moi-même dans cette industrie. Maintenant, je suis assis sur une île avec tant de bons amis qui veulent simplement vendre des bandes dessinées à des clients du monde entier. Nous trouverons un moyen et nous proposerons toujours d’aider les autres à le faire également. «

« Lorsque tout cela sera réglé. Ces clients se souviendront. Ceux qui ont pris soin d’eux tout au long de leur besoin. TOUTEFOIS, ils se souviendront PLUS. Ceux qui ont choisi de leur donner la thérapie de la négativité et du zéro bande dessinée. Nous sommes dans un monde de MAINTENANT. Il n’y a plus de cachette dans les forums ou les groupes secrets. Vous pouvez choisir d’être un meilleur propriétaire LCS pour vos clients aujourd’hui. Vous pouvez faire revenir cette industrie, la PLUS GRANDE de tous les temps. Combattez le bon combat! «

« P.S Vais-je me faire pilonner par ce post. Absolument, beaucoup d’entre vous savent que cela ne m’affecte pas du tout. Je suis fier de ce que je crois et le dis dans un forum public. »

