La date de sortie de Batman déplacée en octobre 2021 – / Film

Nous allons tous devoir attendre encore un peu pour voir Robert PattinsonPrend le Caped Crusader. Comme indiqué précédemment, Matt Reeves Le Batman arrêter la production en raison du coronavirus, ce qui a maintenant officiellement un impact sur la date de sortie du film. Initialement ouvert à l’été 2021, Le BatmanLa date de sortie de Google a maintenant été repoussée à octobre de la même année. Pendant ce temps, d’autres titres de Warner Bros. – Le flash, Shazam 2, Les nombreux saints de Newarket le biopic sans titre d’Elvis – sont également déplacés.

THR rapporte que Le Batman va maintenant ouvrir le 1 octobre 2021. Le film était initialement prévu pour une sortie le 25 juin 2021. Et Le Batman n’est pas le seul futur film de Warner Bros. à être mélangé. Le flash, qui était fixée au 1er juillet 2022, est désormais prévue pour 3 juin 2022, tandis que Shazam 2 est passé du 1er avril 2022 à 4 novembre 2022.

Pendant ce temps, sur le front du film non-super-héros, WB change également les dates de la Sopranos film prequel Les nombreux saints de Newark. Cette photo devait ouvrir en septembre de cette année, mais arrivera maintenant 12 mars 2021. En outre, le biopic sans titre Elvis – celui qui a dû fermer parce que la co-star Tom Hanks a contracté un coronavirus sur le plateau – va maintenant prendre la scène 5 novembre 2021 (il était initialement prévu pour octobre de la même année).

De toute évidence, notre situation actuelle – avec des théâtres et des productions cinématographiques fermés à travers le monde – aura un effet d’entraînement non seulement l’année prochaine, mais l’année au-delà également. Curieusement, cependant, il y a deux gros titres de Warner Bros.qui tiennent toujours à leurs dates de sortie en 2020: Principe, qui s’accroche à sa sortie le 17 juillet 2020 pour Dear Life, et Wonder Woman 1984, qui était auparavant passé de sa version de juin au 14 août 2020.

Comme cela a toujours été le cas pour ces changements, ces dates sont toujours susceptibles de changer. Il est clair que les propriétaires de théâtre sont en espérant pour sauver une partie de la saison des films d’été cette année – Cinemark a déjà annoncé son intention de commencer la réouverture en juillet – mais il y a toujours une chance que les retards se prolongent plus longtemps et provoquent encore plus de changements pour les films à venir.

