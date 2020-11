L’ancien joueur national Patrick Helmes et sa famille ont connu la terreur à Vienne

L’ancien joueur national Patrick Helmes et sa famille ont dû assister aux attentats terroristes de lundi soir à Vienne. Le joueur de 36 ans travaille comme entraîneur pour le club autrichien de première division Admira Wacker Mödling et a visité un restaurant sur la Schwedenplatz dans le centre-ville avec l’équipe de supervision du club, sa femme et ses deux enfants (2 ans et 6 mois).

« Nous étions en plein milieu », a déclaré Helmes Cologne Express, « à seulement 100 mètres. » Des coups de feu pouvaient être entendus dans la rue, et des personnes qui avaient fui ont fait irruption dans le restaurant, sautant parfois sous des tables pour se protéger.

Helmes et sa famille se sont barricadés dans la poubelle. « C’était une exception absolue et une situation stressante avec des photos de personnes craignant la mort que vous ne voulez pas voir », a déclaré le résident de longue date de Cologne et Leverkusen.

Le personnel a verrouillé les portes et éteint les ascenseurs. Un peu plus tard, des services de secours masqués sécurisent le bâtiment en danger direct. Les invités ne pouvaient pas quitter le restaurant avant 2 heures du matin.