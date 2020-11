Parasite: 13 faits sur les coulisses que vous ne savez peut-être pas

Même dans une carrière riche en faits marquants, notamment Souvenirs de meurtre, L’hôte (2007), Snowpiercer, et Okja, Parasite a dépassé toutes les attentes pour devenir l’un des films triomphants de l’histoire récente – sinon de tous les temps. Le lauréat de la Palme d’Or au Festival de Cannes, du meilleur film aux Oscars, et en tête de plusieurs listes de critiques « best of the year », Parasite C’est une réalisation incroyable, pour le moins dire, qui a fermement consolidé le statut de Joon-ho en tant que cinéaste de prestige à l’échelle mondiale. Maintenant que Parasite continue de trouver son public partout dans les foyers, beaucoup de gens se demanderont comment ce film a été réalisé et ce qu’il a fallu pour faire une œuvre d’art aussi grande et fondamentale.

Certainement, Parasite n’est pas fait du jour au lendemain. Il faut beaucoup de gens talentueux, ainsi qu’une vision forte, pour réussir. Si vous avez aimé ce film primé aux Oscars, voici quelques faits marquants sur les coulisses Parasite.