L’ancien agent de l’attaquant du Bayern Lewandowski arrêté en Pologne – Football

Le porte-parole du parquet de Varsovie, Marcin Sadus, a déclaré qu’ils avaient ordonné la détention de Cezary Kucharski dans le cadre de leur enquête sur le rapport de Lewandowski faisant état de menaces criminelles faites contre lui.

27 octobre 2020

L’ancien agent de Robert Lewandowski en Pologne a été arrêté mardi par la police à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait fait chanter l’attaquant du Bayern Munich pour de l’argent. Le porte-parole du parquet de Varsovie, Marcin Sadus, a déclaré qu’ils avaient ordonné la détention de Cezary Kucharski dans le cadre de leur enquête sur le rapport de Lewandowski sur les menaces criminelles faites contre lui.

Sadus a déclaré que des fouilles avaient été effectuées au domicile et dans les bureaux de Kucharski.

Les médias polonais ont rapporté le mois dernier que Kucharski avait demandé 20 millions d’euros (23,3 millions de dollars) à Lewandowski pour leur coopération commerciale passée.

Lewandowski nie lui devoir de l’argent.

Kucharski, ancien joueur de l’équipe nationale de Pologne et ancien législateur du parti d’opposition libérale Civic Platform, a été le manager de Lewandowski en Pologne pendant 10 ans jusqu’en 2018.

