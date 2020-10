5 jeux incroyablement effrayants auxquels vous devez jouer pour Halloween

Un bon jeu vidéo d’horreur peut être une expérience incroyablement touchante. Le fait qu’ils soient interactifs, plutôt que passifs comme un film, signifie que la peur que les développeurs essaient de transmettre est beaucoup plus personnelle. Tu sont le principal protagoniste poursuivi dans le couloir. Tu sont le sujet peu puissant du regard d’un monstre terrifiant. Et il est si facile de se laisser emporter par la peur et l’excitation quand tout cela vous arrive.

Il n’y a pas de meilleur moment pour jouer à un jeu effrayant qu’à Halloween. La saison effrayante a ce pouvoir inné de rendre quelque chose d’un peu effrayant complètement et complètement terrifiant. Donc, pour célébrer ce fait, j’ai mis au point une liste de jeux qui valent la peine d’être joués à l’approche du 31 octobre.

Isolation extraterrestre

Non seulement Isolation extraterrestre l’un des meilleurs titres d’horreur de tous les temps, mais c’est aussi l’une des meilleures expériences de gameplay pur de la dernière génération. Vous incarnez la fille d’Ellen Ripley, Amanda, et vous êtes chargé d’explorer une station spatiale déserte. Eh bien, je dis déserté. En réalité, il y a quelques humains hostiles à combattre et des dizaines d’androïdes en colère à déjouer. Oh, et la petite question d’un xénomorphe à affronter.

Du début à la fin, ce jeu sublime a parfaitement capturé un sentiment écrasant de solitude et d’impuissance. Vous n’êtes pas une machine à tuer imparable. Courir dans une pièce et tirer une pince de pistolet complète se terminera toujours par votre mort. Le seul moyen de progresser est de se cacher dans des casiers ou sous des tables, puis d’essayer de créer une diversion et de passer devant vos attaquants sans être détectés. C’est un vrai jeu de chat et de souris, et pour une fois, vous êtes la souris.

Choc système 2

Si vous n’aimez pas vous tenir dans un casier à pisser votre pantalon en espérant qu’un extraterrestre ne pond pas en vous, peut-être que l’idée de suivre les ordres d’une IA malveillante est plus à votre goût? Choc système 2 est un exemple étonnant de la créativité qui a défini la fin des années 90, et c’est un crime qui n’a jamais attiré plus d’attention. Il combine la mécanique ARPG avec des éléments d’horreur de survie pour créer une sensation étonnante de tension qui s’étend du début à la fin.

Des ennemis brutaux, des armes en détérioration et une direction sonore exceptionnelle, tous ajoutés au monde que Looking Glass Games essayait de créer, garantissant que c’est effrayant sans tomber dans des tropes d’horreur surutilisés. Le système de mise à niveau ouvert est également presque parfait. Cela vous a permis de développer votre personnage comme vous l’aimiez tout en vous laissant vous demander si vous aviez fait le bon choix.

La mêlée était-elle vraiment la voie à suivre? Ou auriez-vous dû mettre plus de points dans les pouvoirs psychiques? Et c’est tout sans mentionner SHODAN, l’IA terrifiante qui s’inquiéterait même GLaDOS est un peu trop hostile. Influencer Proie, espace mort, et bien sûr, Bioshock, si vous aimez l’un de ces titres, vous vous devez d’essayer Choc système 2.

Le mal intérieur

Le mal intérieur a été réalisé par un génie de l’horreur du jeu vidéo, Shinji Mikami. Il était le directeur de Resident Evil 1, 3 et 4, et a apporté le sous-estimé Crise de Dino série à la vie. Avec ce genre de pedigree, il n’est pas étonnant que ce jeu possède certaines des images les plus horribles imaginables, ainsi qu’une assaut de scènes ridiculement tendues à traverser.

Vos instincts de combat ou de fuite seront poussés à leurs limites alors que vous combattez des zombies hyper-agressifs, des monstres de la nature à plusieurs membres, des ennemis invisibles et bien plus encore. Quand il ne lance pas des séquences de poursuite qui battent votre cœur, Le mal intérieur se délecte de décors angoissants où le seul moyen de survivre est de se faufiler et d’espérer ne pas être repéré. À la recherche d’un vrai défi? Essayez de jouer en mode AKUMU one-hit-kill. Ne me blâmez pas si votre tablette finit par être cassée.

Fatal Frame II: Papillon cramoisi

Cadre fatal est un culte pour de nombreuses raisons. Il s’est plongé dans les éléments d’horreur japonais pour créer une personnalité définie que les films aiment L’anneau serait fier de. Cette entrée particulière de la série, sous-titrée Papillon cramoisi, voit une paire de jeunes sœurs explorer un village hanté au fond des bois. Alors vous savez déjà que ça va être terrifiant.

le Chambre noire est votre seule arme, et c’est la façon dont il est utilisé qui fait vraiment de ce titre une expérience qui ne ressemble à rien d’autre. La seule façon d’endommager et de vaincre les fantômes est d’élever le viseur vers le visage de votre personnage.

Cependant, cela réduit considérablement vos mouvements et change la perspective de la troisième à la première personne. Ce fantastique mécanisme de risque / récompense mène à des tonnes de moments déchirants alors que vous survivez à peine aux rencontres spirituelles. C’est dommage que cette série n’ait pas été vue depuis la sortie de Wii U en 2015, Cadre fatal: jeune fille de l’eau noire, car il est mûr pour les frayeurs.

Club de littérature Doki Doki!

Plateformes: Windows, Linux, Mac OS

Je ne suis vraiment pas à la traîne ici. Sous les illustrations mignonnes et la conception de roman visuel se trouve un jeu vraiment agressif qui plonge dans le surréalisme, la métafiction et de nombreux concepts qui affectent massivement. Il ne s’agit pas de peur de sauter. C’est plus cérébral. Il s’agit de vous faire remettre en question exactement ce que vous jouez. En parler trop donnerait certains de ses concepts les plus intelligents, mais soyez assuré que vous y penserez pendant des jours.

C’est un titre véritablement lourd qui fait des choses étonnamment uniques pour vous mettre sous la peau. Le reste de cette liste peut jouer sur des concepts d’horreur classiques. AI maléfique, extraterrestres, fantômes. DDLC n’a besoin de rien de tout cela. Je ne serais pas surpris si vous aviez évité ce jeu dans le passé à cause de son apparence. Si c’est quelque chose que vous avez fait, cela vaut peut-être la peine de lui donner une seconde chance.

Honnêtement, la partie la plus difficile de la rédaction de cette liste a été de la réduire à seulement cinq jeux distinctifs qui méritent tous l’attention pour différentes raisons. moi aussi vraiment voulait inclure Guillermo del Toro et Hideo Kojima PT… Pourtant, je a dû le laisser de côté parce que a) ce n’est pas un jeu complet, et b) à moins que vous ne soyez prêt à aller à l’extrême, il est presque impossible de télécharger maintenant.

Il est également facile de mettre la main sur quatre de ces titres, il n’y a donc aucune vraie raison d’éviter d’en choisir un ou deux, d’éteindre les lumières et de passer une nuit entière à voir ce qu’ils ont tous à offrir.

Avez-vous des idées sur cette liste? Avons-nous manqué quelque chose?

