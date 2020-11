L’amour et le tonnerre s’apprêtent à avoir une sensation « Avengers 5 »

Studios Marvel

Thor: Love and Thunder s’annonce comme l’un des projets les plus excitants de la phase 4 de MCU. Selon The Hollywood Reporter, le film aura une « sensation Avengers 5 », probablement en raison de sa grande distribution et de ses surprises.

Au cours des dernières semaines, le point de vente a annoncé la nouvelle de Star-Lord de Chris Pratt et Groot de Vin Diesel rejoignant le casting. Les deux membres clés des Gardiens de la Galaxie ont été vus pour la dernière fois à bord de leur navire à la fin de Avengers Endgame avec Thor.

Le casting de Love and Thunder verra également le retour de Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster, qui deviendra la déesse du tonnerre et élèvera Mjöllnir, et Christian Bale dans un rôle mystérieux, largement censé être le méchant. Un casting de A-list à coup sûr.

Le film sera à nouveau réalisé par Taika Waititi après le succès au box-office de Thor Ragnarok. La production débutera sous peu en Australie, alors que la date de sortie a déjà été confirmée par Marvel comme le 11 février 2022.

Thor: Love and Thunder pourrait être un véritable apéritif pour les fans en attendant un tout nouveau film Avengers.