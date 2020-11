Le conseiller historique du dernier royaume sur la précision: «  C’est un compromis constant  »

in

Après avoir terminé son doctorat en histoire médiévale, Ryan Lavelle a repris un roman dramatisant les événements du premier règne du roi Alfred. Le dernier royaume de Bernard Cornwell a été le premier de ce qui était alors connu sous le nom de saga Saxon Stories. Il a raconté l’histoire d’Uhtred, un guerrier nordombrien fictif du IXe siècle élevé par des Vikings qui, malgré une relation conflictuelle avec le roi du Wessex, est devenu le tacticien militaire d’Alfred. Lavelle la lécha.

Dans les années suivantes, Cornwell a publié un autre, puis un autre et un autre. Lavelle les a tous lus, se réjouissant de leur inclusion d’événements historiques réels et de l’utilisation d’un personnage central dont les loyautés partagées permettaient une perspective dans les mondes très différents de Saxon et Dane.