Team Dynamics annonce officiellement Peanut en tant que nouveau jungler pour LCK 2021

Image via Weibo de LGD Gaming

Le prodige de la jungle de 22 ans est de retour dans la LCK. Peanut s’est séparé de LGD Gaming dans la LPL et a rejoint la dernière organisation de LCK – Team Dynamics.

Peanut a connu une année difficile dans la LPL, terminant 15e au printemps et sixième lors de la division estivale, mais l’équipe a accéléré son rythme pendant les séries éliminatoires, se méritant une place au championnat du monde. Ils ont terminé la phase de groupes avec trois victoires et trois défaites, mettant fin à leur saison de compétition 2020.

Peanut est l’un des junglers les plus anciens de LCK. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2014 avec NaJin e-mFire ​​avec qui il est resté pendant un an jusqu’à ce qu’il rejoigne l’une des équipes les plus importantes de LCK – ROX Tigers. L’équipe a écrasé tout le monde en 2016, terminant première des saisons régulières printemps et été. Leurs excellents résultats avec Peanut comme pièce maîtresse les ont propulsés au Championnat du monde, où ils ont atteint les demi-finales, mais ont été rapidement arrêtés par SKT T1, qui devait remporter son troisième titre de champion du monde.

Au fil des ans, Peanut a échangé des équipes sur une base annuelle, jouant pour des équipes de premier plan telles que SKT, Longzhu Gaming et Gen.G. Alors que ses prouesses mécaniques ont chuté en début d’année, vers le Summer Split et le Championnat du Monde, il s’est montré très prometteur. Avec Team Dynamics construisant une nouvelle formation après sa décevante huitième place lors du Summer Split, Peanut pourrait redevenir l’un des meilleurs junglers de LCK.