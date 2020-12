Pareil, cependant. Il est encore difficile d’imaginer un MCU sans Iron Man et la mort du personnage dans Avengers: Fin de partie est l’un des moments les plus déchirants de toute la franchise. Et c’est celui qui a brisé le cœur de l’actrice Kerry Condon lors de l’enregistrement de son rôle de VENDREDI. C’était triste pour plus d’une raison, y compris sur le plan professionnel.