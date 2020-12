DuckTales Saison 3 Episode 18 Review: Comment le Père Noël a volé Noël!

C’est horrible que tant de gens riches dans le monde, qui ont tout et pourraient être plus que généreux, refusent d’aider les autres de cette manière. Ils méprisent ceux qui sont moins bien nantis et les réprimandent de ne pas vivre pratiquement. C’est l’ennuyeux « si vous arrêtez d’acheter Starbucks, vous serez riche! » adage. Bon sang, laissez les gens avoir quelques petits conforts dans la vie!

C’est ce qui fait tourner Scrooges dans cet épisode d’autant plus puissant. Il rejette la vision du monde glacée qu’il a gardée toute sa vie et permet enfin à son cœur de s’ouvrir à nouveau à la chaleur. Il répare sa relation brisée avec le Père Noël et fait bien, offrant des cadeaux frivoles au monde entier! Davantage de riches de notre monde pourraient tirer une leçon de Scrooge. (Ils devraient également partager leur richesse et ne pas la thésauriser mais bon, Contes de canard j’espère qu’il a un long terme pour s’attaquer à ce problème.)

Après tant d’accumulation, je n’étais pas sûr Contes de canard pourrait enfin révéler pourquoi Scrooge déteste tant le Père Noël, mais ils l’ont fait fonctionner! C’était schmaltzy, oui, mais c’est un épisode de Noël et c’était une sacrée bonne leçon avec un aperçu riche du personnage de Scrooge.

Le mérite principal revient à l’écrivain Colleen Evanson, aux scénaristes Sam King, Kathryn Marusik, Stephan Park, au réalisateur Jason Zurek et à tous ceux qui ont contribué à faire passer cette merveilleuse histoire à l’écran. Vous méritez tous les cadeaux les plus frivoles possibles!

Citations DuckTales pour rendre votre vie meilleure

– «Probablement une bande de chanteurs répandant des mensonges.» «Allons faire taire leur nuit.»