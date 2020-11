La vieille Hyundai Verna convertie en nouveau modèle 2020 en seulement 1 Lakh

Voici une vidéo dans laquelle vous pouvez voir comment une Hyundai Verna pré-lifting a été modifiée pour devenir le dernier modèle 2020. Vérifiez-le!

Le lifting de la Hyundai Verna 2020 a été lancé au milieu du verrouillage, il y a quelques mois. Le lifting reçoit quelques améliorations cosmétiques, de nombreuses nouvelles fonctionnalités et de tout nouveaux moteurs essence et diesel conformes à la norme BS6. De plus, un moteur turbo de 1,0 litre a été ajouté et les trois moteurs ont également des options de boîte de vitesses différentes.

Voici une vidéo où le propriétaire d’une Hyundai Verna 2018 avant le lifting a converti sa voiture en dernier modèle 2020. Seuls quelques changements cosmétiques ont été effectués, mais ils ont un coût total de Rs 1,14 Lakhs. Les phares sont les plus coûteux pour environ Rs 50 000 et Rs 10 000 pour la calandre. Comme vous pouvez le voir ici, de face, il ressemble exactement au dernier lifting de Verna.

Le pare-chocs avant a été révisé selon le nouveau modèle. La calandre avant a également été modifiée et elle reçoit désormais des phares à LED à trois fentes comme on le voit maintenant. Les couvercles de feux antibrouillard ont également été rafraîchis et il y a les détails chromés supplémentaires. Les jantes en alliage restent cependant inchangées, ce qui donne le premier indice qu’il ne s’agit pas du modèle rénové.

De plus, le coffre de cette Hyundai Verna reste inchangé. Cependant, comme le nouveau modèle, un becquet de coffre a été ajouté. À l’intérieur de la cabine, aucun changement n’est effectué. Le propriétaire prévoit également de changer le tableau de bord, qui est maintenant une unité TFT entièrement numérique. La cabine reste en grande partie la même avec le lifting, cependant, certains éléments comme un infodivertissement à écran tactile plus grand ont été ajoutés.

De plus, le plus gros changement doit être sous le capot. Les premiers moteurs essence et diesel de 1,6 litre ont été abandonnés en raison des normes BS4. Maintenant, il reçoit des moteurs essence et diesel de 1,5 litre, produisant tous deux une puissance de 115 ch. En outre, il reçoit un moteur turbo essence à trois cylindres de 1,0 litre qui produit 120 PS et est associé à un DCT à 7 vitesses.