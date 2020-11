Bella Hadid invite maman Yolanda à voter pour la première fois

Nailmatic BELLA vernis à l'eau

Ce vernis à ongles est conçu pour le jeu, il s'enlève facilement. Secouez le vernis avant chaque application pour une texture plus homogène et mettez une à deux couches. Il est conseillé d'utiliser ce vernis sous la surveillance d'un adulte. Pour les enfants dès 3 ans. Fabriqué en France. Vegan et cruelty