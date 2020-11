Reese Witherspoon explique pourquoi elle pourrait potentiellement briguer une fonction publique un jour

L’actrice, productrice et entrepreneuse a définitivement montré sa capacité à être une leader et à promouvoir le changement avec sa voix unique. Reese Witherspoon a joué un rôle important en apportant à plus de femmes des rôles forts dans des films tels que Sauvage, Fille disparue et des émissions de télévision comme Gros petits mensonges, et continue de donner aux femmes talentueuses une plate-forme pour combler la disparité dans l’industrie.