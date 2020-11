La version PS5 de Rainbow 6 Siege sortira en décembre

Rainbow Six SiegeLes versions PlayStation 5 et Xbox Series X / S annoncées précédemment sortiront le 1er décembre. Sur la PS5, le jeu ciblera 120 images par seconde avec une résolution dynamique 4K en mode performance, et 60 fps avec 4K en mode résolution.

Rainbow Six Siege inclura également la prise en charge des cartes d’activité sur la PS5 pour les événements classés, non classés, les nouveaux arrivants, les matchs rapides et les événements. Selon Ubisoft, le SSD de la console permettra aux joueurs de sauter plus vite que jamais, avec un chargement rapide de la carte. Les améliorations spécifiques à la PS5 incluent la prise en charge de l’ensemble de fonctionnalités de DualSense, qui améliorera l’immersion.

« Grâce aux déclencheurs adaptatifs du contrôleur DualSense, appuyer sur le déclencheur R2 émule la résistance d’un déclencheur réel, offrant une sensation unique pour chaque catégorie d’arme et gadget de tir », a écrit Ubisoft sur le blog PlayStation. «Par exemple, la résistance à la gâchette adaptative est légère et rapide pour les pistolets, et plus lourde pour les armes plus grosses et puissantes comme les mitrailleuses légères. Les joueurs pourront également ressentir la différence entre un tir simple et un tir automatique pour une immersion totale. » En plus de cela, le retour haptique permettra aux joueurs de sentir des armes, des explosions et des gadgets dans leurs mains.

Si vous possédez Rainbow Six Siege sur la PS4, vous pourrez effectuer une mise à niveau sans frais supplémentaires. Cependant, notez que vous aurez besoin de l’édition disque de PS5 si vous possédez une copie physique. Tous vos éléments de progression et de jeu seront conservés, et le jeu croisé est activé afin que vous puissiez toujours jouer avec vos amis sur les consoles de dernière génération.

Ubisoft a dit qu’il avait plus Rainbow Six Siege mises à jour prévues pour la PS5 après le lancement.

[Source: PlayStation Blog]