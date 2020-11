Windows 10 vous permet désormais de mettre à jour les pilotes pour plus de périphériques

in

En août, Microsoft a activé une nouvelle option «Mises à jour facultatives» de type Windows 7 dans le panneau Mises à jour de Windows sur Windows 10. Microsoft a précédemment géré les mises à jour facultatives via le Gestionnaire de périphériques, mais la société a désactivé la fonctionnalité de mises à jour automatiques dans le Gestionnaire de périphériques et a exhorté les clients pour utiliser Windows Update à la place.

Le changement ne concerne pas seulement la transition vers l’interface moderne. Microsoft a également modifié la façon dont les pilotes Windows 10 arrivent pour les utilisateurs via Windows Update. Dans le cadre du changement, vous pouvez désormais afficher facilement tous les pilotes disponibles pour votre carte graphique et d’autres composants matériels.

Microsoft ajoute lentement plus de pilotes à son écran «Mises à jour facultatives» et un nouveau lot de mises à jour a été publié ce mois-ci.

À partir de ce mois-ci, Microsoft a commencé à pousser les pilotes pour plus de composants matériels. Certains utilisateurs nous ont dit qu’ils voyaient maintenant des mises à jour pour les composants audio et nous avons également observé ce comportement sur l’un de nos appareils.

Par exemple, les pilotes créés par Realtek sont désormais également disponibles dans l’écran Mises à jour facultatives de Windows 10, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous.

Il convient de noter que Windows 10 téléchargera et installera toujours automatiquement les mises à jour de pilotes importantes sans votre autorisation. Cependant, dans Windows 10 version 2004 ou 20H2, les utilisateurs n’obtiendront les pilotes facultatifs que lorsqu’ils les rechercheront à l’aide de l’écran de mise à jour facultative Afficher.

Malheureusement, la nouvelle expérience est toujours déroutante car les utilisateurs ne peuvent pas décider quel pilote est approprié pour leur appareil.

Pour une expérience optimale, vous devez toujours télécharger et installer les pilotes à partir du site du fabricant. Si vous ne parvenez pas à trouver le pilote sur le site du fabricant et que le périphérique ne fonctionne pas correctement, vous pouvez alors envisager d’utiliser Windows Update.

Des sources nous ont dit que Microsoft envisageait de modifier l’interface utilisateur de l’écran « Mises à jour facultatives » de la page Windows Update pour améliorer l’expérience des débutants.

En novembre, Microsoft a également activé une nouvelle expérience de «recherche et installation» pour les périphériques plug-and-play, tels que votre souris et votre clavier. Les pilotes Windows 10 classés comme «manuels» par le fournisseur ne seront pas installés automatiquement et ces modifications seront perceptibles pour ceux qui utilisent Windows Update pour gérer les pilotes.

