La version Hellpoint Next-Gen est annoncée pour 2021, mise à jour gratuite confirmée

Hellpoint, le RPG d’action Soulslike du développeur Cradle Games, recevra une version native sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S dans le courant de 2021. Ceux qui possèdent une copie de la génération actuelle du jeu pourront profiter d’une prochaine version gratuite -gen mise à niveau.

L’éditeur tinyBuild Games a annoncé la nouvelle ce matin, ainsi que des détails sur Hellpoint bénéficie du matériel de nouvelle génération. Plus particulièrement, les joueurs peuvent s’attendre à des vitesses de chargement beaucoup plus rapides, des résolutions plus élevées, des fréquences d’images améliorées et deux modes visuels différents, tous deux décrits comme suit (avec l’aimable autorisation de Gematsu):

Mode Performance – Résolution 4K dynamique à 60 images par seconde sur la PS5 et la Xbox Series X

– Résolution 4K dynamique à 60 images par seconde sur la PS5 et la Xbox Series X Mode qualité – Résolution 4K native à 30 images par seconde sur la PS5 et la Xbox Series X

Hellpoint sera également accessible le jour du lancement de chaque console via la rétrocompatibilité. Grâce à un prochain correctif, la version rétrocompatible devrait globalement mieux fonctionner, puisque la mise à jour permettra aux joueurs d’activer une option «déverrouiller la fréquence d’images».

Cradle Games et tinyBuild ont initialement publié le RPG cet été sur les plates-formes PS4, PC via Steam et Xbox One. Le titre mêle science-fiction et fantaisie pour un conte se déroulant à bord de la station spatiale Irid Novo. Dans l’ensemble, les critiques de Hellpoint étaient au mieux médiocres. PSLS lui a donné une note de 6,5 sur 10, citant les problèmes de performances et l’incompétence de l’IA comme deux des inconvénients majeurs.

Les consoles de nouvelle génération sont au coin de la rue. La PlayStation 5 de Sony arrive dans les rayons des magasins d’Amérique du Nord le 12 novembre, suivie d’une sortie européenne le 19 novembre. Microsoft prévoit de déployer la Xbox Series X | S un peu plus tôt le 10 novembre.

[Source: tinyBuild Games via Gematsu]