Collingwood exhorté à garder la jeune star de l’AFL grand

Le grand Kane Cornes de Port Adelaide a décrit Jaidyn Stephenson comme un « talent générationnel », exhortant les Magpies à ne pas laisser partir la jeune star.

La période commerciale de ce mois-ci devrait garder Collingwood sur ses gardes avec un certain nombre d’étoiles liées aux sorties alors que le club cherche à signer à nouveau Darcy Moore et Jordan De Goey à la suite de l’accord monstre accordé à Brodie Grundy l’été dernier.

Le milieu de terrain Adam Treloar a fait la une de la liste des potentiels existants, bien qu’il soit entendu que le club est également prêt à laisser tomber Tom Phillips et Mason Cox si des équipes rivales venaient frapper à la porte.

Stephenson trouver son nom sur la table des échanges a été une surprise pour beaucoup après avoir marqué 38 buts lors d’une première saison époustouflante et a été un contributeur clé à l’équipe des Magpies qui a fait la grande finale 2018.

Jaidyn Stephenson (Getty)

Réagissant à la nouvelle de la sortie potentielle de Stephenson, Kornes a déclaré qu’il était « choqué » d’apprendre que le club était prêt à décharger le lauréat du prix Rising Star 2018.

« Celui-ci m’a choqué plus que tout, encore plus que la situation d’Adam Treloar », a déclaré Kornes à Wide World of Sports ‘ Nouvelles du commerce AFL.

«J’aurais Jaidyn Stephenson dans mon club demain.

« Je sais qu’il y a des lacunes dans son jeu. Regardons les faits, c’est un joueur de 21 ans qui a fait irruption sur la scène et a marqué 38 buts dans la position la plus difficile sur le terrain quand il avait 18 ans.

« Il a enchaîné avec une très bonne deuxième saison malgré quelques problèmes hors du terrain qui ont été bien documentés, et oui, il a eu du mal cette année.

« Mais parlez-moi d’un joueur de troisième année qui n’a pas de mauvais patch dans les trois premières années de sa carrière? »

Kane Cornes stupéfait par la position de Collingwood sur Jaidyn Stephenson

Stephenson a été interdit pendant 22 semaines – 12 avec suspension – et l’a giflé d’une amende de 20000 $ pour un scandale de paris l’année dernière.

Kornes, deux fois joueur australien et premier ministre avec le Power, a particulièrement visé le club pour avoir célébré les précédentes réalisations de Stephenson avant de sembler maintenant tourner le dos au jeune attaquant.

« Il y a deux ans, Collingwood est heureux de célébrer son étoile montante [award] et le rouler dans les packages d’adhésion et qu’il est la prochaine grande chose. Puis une mauvaise saison, dans un environnement vraiment difficile où beaucoup de joueurs ont eu du mal, ils veulent l’échanger », a ajouté Kornes.

«Cela me semble être l’option la plus simple.

« Ce que je ferais, c’est que je ferais asseoir Jaidyn Stephenson. S’il y a des zones hors du terrain qu’il ne vit pas en tant que footballeur de l’AFL, je le ferais. Je le soutiendrais, je le ferais. dans le gymnase et le gonfler.

« Je pense que c’est un talent générationnel avec lequel il vaut la peine de persister. Bonne chance pour trouver quelqu’un d’aussi bon que Jaidyn Stephenson au deuxième tour, ce qu’ils obtiendraient probablement pour lui.

« Bonne chance, c’est ce que je dirais. Nous sommes très prompts à radier un joueur de troisième année qui a tant d’attributs pour être un grand joueur.

« Peu de joueurs peuvent faire ce qu’il a fait à 21 ans. Je le soutiendrais. »