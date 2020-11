Sa maison se terminant expliquée – les apeth, les fantômes et la signification du titre

Finalement, Rial revient. Bol décide de faire face aux singes et se coupe la chair, et les singes arrivent. L’apeth, joué par le légendaire créature Javier Botet qui est apparu dans de nombreux films d’horreur, dont [REC] la franchise, Il chapitres un et deux et La conjuration 2, est une présence physique très réelle qui essaie de pénétrer (littéralement) sous la peau de Bol, mais Rial, réalisant ce qu’elle doit faire, tranche la gorge du singe, le tuant et sauvant Bol.

L’inspection finale

Bol a dû accepter et embrasser son héritage plutôt que d’essayer trop dur d’être «l’un des bons» – le réalisateur Remi Weekes explique ceci: «L’un des livres que j’ai vraiment apprécié était Le bon immigrant, et cela en dit long sur la nécessité pour les immigrants d’être bons ou d’être acceptés par la société ou le gouvernement. Et donc je suppose que c’est une reconnaissance de la nécessité pour les immigrants ou les gens qui pourraient être diabolisés, d’être performatifs, afin d’être acceptés.

Alors que Rial, qui a eu du mal à ressentir un quelconque sentiment d’appartenance – elle se perd, certains enfants noirs à qui elle demande de l’aide se moquent de son accent et lui disent de retourner en Afrique – tente d’embrasser un peu plus leur nouveau mode de vie et de lâcher prise des fantômes de Nyagak et des femmes massacrées, tout en reconnaissant qu’elles seront toujours là.

«Il y a encore une sorcière? Mark demande au couple quand lui et quelques collègues viennent inspecter la maison, qui commence maintenant à voir des signes de réparation.

«Rial l’a tué», répond Bol, dans un moment d’humour mais aussi dans un acte de reconnaissance de son propre héritage plutôt que de le cacher.

Partager : Tweet