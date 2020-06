La star de Grey’s Anatomy, Justin Chambers, a quitté la série après seize saisons

La star de « Grey’s Anatomy » Justin Chambers a annoncé qu’il avait quitté le drame médical ABC après 16 saisons dans la série.

Chambers, 49 ans, l’un des quatre acteurs originaux à rester une série régulière pour la 16e saison, a annoncé qu’il ne reviendrait pas au drame médical après avoir été vu pour la dernière fois dans le 350e épisode de « Grey’s Anatomy », diffusé le 14 novembre. .

« Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à un spectacle et à un personnage qui ont tant défini ma vie au cours des 15 dernières années », a déclaré Chambers dans un communiqué à Deadline.

«Depuis quelque temps, cependant, j’espère diversifier mes rôles d’acteur et mes choix de carrière.»

La sortie de Chambers a été confirmée par ABC.

Le Dr Alex Karev, personnage de Chambers, a été vu pour la dernière fois quitter son poste de chef de cabinet et de chef de chirurgie au Pacific Northwest General Hospital pour prendre soin de sa mère malade.

«Alors que je quitte« Grey’s Anatomy », je tiens à remercier la famille ABC, Shonda Rimes, les membres de la distribution originale Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, et le reste de la distribution et de l’équipe incroyables, passées et présentes, et , bien sûr, les fans pour une balade extraordinaire », a déclaré Chambers.

« Grey’s Anatomy » a été renouvelé à travers la saison 17.