Star Wars: Mark Hamill confirme tous les camées vocaux à l’époque de Disney

Pour ceux qui se sentaient méprisés par une sous-utilisation perçue de Mark Hamill dans le récent Guerres des étoiles films, l’acteur vous a couvert. Répondre à une demande de fans suite à sa révélation sur la série Disney + Le Mandalorien, Hamill a décidé de sortir le chat du sac proverbial. « Maintenant que le secret de @themandalorian est dévoilé, autant révéler que je suis représenté vocalement dans TOUS les films SW à l’exception des préquelles », a tweeté l’acteur. « Merci à @matthewood de m’avoir utilisé dans Rogue One, Solo & the Sequels, donc j’ai des répliques dans #EpVII. Astuce: Cherchez les parties jouées par Patrick Williams. #TrueStory » Hamill a trouvé une deuxième carrière dans le doublage après Le retour des Jedi (1983).

Son rôle le plus important est celui de Joker de DC dans le favori de la télévision des années 90 Batman: la série animée. Il reprend le rôle dans plusieurs autres productions d’animation Warner Bros et jeux vidéo. En un court, Hamill s’est exprimé, The Joker and Swamp Thing in the Justice League Action court « Missing the Mark. » Toutes ses apparitions DC n’étaient pas en animation. Il est apparu dans les deux incarnations télévisées en direct de Le flash comme le méchant The Trickster, où il utilise la même voix Joker.

« Patrick Williams » était qui dans Star Wars?

Dans Le Mandalorien, Hamill a dépeint la voix du droïde EV-9D9. En ce qui concerne les rôles vocaux qu’il a joués dans le réveil de la force (2015), Rogue One (2016) et Solo (2018), l’acteur n’a pas révélé les voix qu’il a fournies. Ni Hamill ni son pseudonyme « Patrick Williams » ne sont crédités dans aucun des films susmentionnés dans des rôles supplémentaires. Son rôle de signature en tant que Luke Skywalker n’est apparu physiquement que dans les dernières secondes du film de 2015. Il est crédité d’avoir fourni la capture de la voix et du mouvement de l’alien Dobbu Scay de Canto Blight dans The Last Jedi. « Williams » a exprimé Boolio, un étranger de la Résistance qui a espionné le Premier Ordre dans les scènes d’ouverture de La montée de Skywalker.

