Percer le mystère des RELATIONS d’Emma Watson et Tom Felton !!! Est-ce que les deux stars de Harry Potter RENCONTRENT? VÉRITÉ ou juste une RUMEUR?

Il y a eu des rumeurs sur la montée régulière des couples dans l’air de l’industrie du divertissement. Cette fois, l’arôme dans l’air s’est propagé provient de la franchise Harry Potter. Oui, votre supposition est juste si vous avez deviné le nom de Tom Felton et Emma Watson.

Les co-stars de Harry Potter, Tom Felton et Emma Watson, sont devenues la partie des rumeurs de rencontres depuis très longtemps.

Raisons derrière les rumeurs ???

Le couple a partagé ses photos de leurs retrouvailles et vacances passées ensemble même après la fin de la série. La paire est repérée pour se réunir plusieurs fois.

Une fois dans une interview, Tom a dit qu’il aimait rencontrer Emma et s’amuser avec elle.

Le 19 août de l’année dernière, Tom a partagé une publication sur Instagram avec la légende «Quick Learner». Dans le poste, il donnait des cours de guitare à Emma. Tous deux étaient en pyjama. Cela a soulevé la curiosité des fans pour savoir si la paire est dans une sorte de relation.

Le lendemain, le 20 août, Tom a partagé une autre photo sur son IG avec la légende «Les femmes font mieux * EM». Les fans supposent que la photo a été cliquée par Emma et Tom a crié sournoisement à Emma.

En outre, Emma a déclaré dans une interview qu’elle avait un énorme béguin pour Tom lorsqu’elle avait entre 10 et 12 ans. Elle a ajouté que Tom était plus âgé qu’elle à l’époque et avait une planche à roulettes. Il a joué des tours dessus, ce qui le rendait très cool.

Est-ce juste une supposition ???

À la fin de 2019, les deux acteurs ont déclaré qu’ils étaient célibataires. Cette déclaration d’être célibataire a fait chuter les attentes des fans.

Dans une interview avec Vogue, Emma a déclaré qu’il lui avait fallu beaucoup de temps pour déclarer qu’elle vivait une vie de célibataire heureuse. Elle a appelé cela l’auto-partenariat.

Il pourrait être possible que les deux acteurs de renom se retrouvent dans une relation future. Au moins en tant que fan, nous pouvons l’espérer.