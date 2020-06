Équipe Bloober: le développeur est en pourparlers de reprise

Bloober Team est en pourparlers qui pourraient conduire à une prise de contrôle. Cela ressort des documents boursiers, dans lesquels sont évoqués les pourparlers de reprise avec plusieurs parties. Les interlocuteurs n’ont pas été nommés. Cependant, il devrait y avoir trois sociétés américaines, deux polonaises et une britannique.

Vente ou agrandissement?

Cependant, il n’est pas clair si les pourparlers concernent une prise de contrôle d’une autre société ou une vente de Bloober Team. Étant donné que le studio est assez petit, la deuxième option semble plus probable.

De nombreux joueurs sont susceptibles d’avoir Microsoft dans leur tête. Au cours des deux dernières années, la société Redmond n’a cessé d’élargir son portefeuille de studios propriétaires. En plus de fonder The Initiative et un nouveau studio «Age of Empires», Ninja Theory («Hellblade»), Playground («Forza Horizon»), Obsidian («Fallout: New Vegas»), InXile («Wasteland 3») et Double Fine (« Psychonauts 2 ») intégrée à l’entreprise.

Malgré sa taille gérable, Bloober Team est un développeur établi de jeux d’horreur, qui a lancé le titre très apprécié « Observer » et le jeu « Blair Witch » de l’année dernière en 2017.

Le prochain titre du développeur s’appelle « The Medium » et est décrit comme le jeu le plus ambitieux de la société à ce jour. Le nouveau projet, prévu pour Xbox Series X et PC plus tard cette année, met les joueurs dans le rôle de Marianne. C’est un médium qui vit dans le monde réel et spirituel.

Selon l’équipe Bloober, « The Medium » a été inspiré par la série « Silent Hill » de Konami. Cela a même conduit à la signature d’Akira Yamaoka, l’un des compositeurs de séries d’horreur.

