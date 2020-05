La star de Geelong, Jack Steven, est sortie de l’hôpital après un coup de couteau

Le milieu de terrain de Geelong, Jack Steven, est sorti de l’hôpital mardi après une intervention chirurgicale pour réparer les blessures d’une blessure au couteau qu’il a subie ce week-end.

On ne sait toujours pas comment le jeune homme de 30 ans s’est retrouvé blessé au couteau et une enquête policière est en cours.

La priorité principale de Geelong est le bien-être de Steven, le club et l’AFL souhaitant tous deux mettre en place des mécanismes de soutien.

L’ancien coéquipier de St Kilda, Jack Billings, fait partie de ceux qui ont contacté Steven depuis l’incident.

« En tant qu’ami et ancien coéquipier, vous pensez tout d’abord à sa santé et à sa sécurité et vous espérez qu’il va bien », a déclaré Billings à SEN.

Le mystère entoure toujours les circonstances qui ont conduit Jack Steven à être poignardé à la poitrine (Getty)

« Il a un grand soutien autour de lui.

« Il a une famille incroyable, un grand groupe de copains, beaucoup de gars avec qui nous avons tous les deux joué au club et évidemment le soutien aux Cats.

« Il a reçu un excellent soutien, alors j’espère qu’il pourra s’améliorer et récupérer complètement et jouer du foot cette année. »

Steven a frôlé la retraite de l’AFL l’année dernière alors qu’il s’occupait de problèmes de santé mentale, jouant seulement sept matchs en 2019.

À la fin de la saison dernière, il a obtenu son souhait d’être échangé à Geelong, après 183 matchs et quatre prix parmi les meilleurs et les plus équitables avec St Kilda.

