Legally Blonde 3 Script sera écrit par Mindy Kaling, Dan Goor

Légalement blonde 3 a fait un grand pas vers le grand écran, MGM ayant conclu un accord avec Mindy Kaling et Dan Goor pour écrire le scénario du film. Reese Witherspoon, star des deux premiers films, revient jouer Elle Woods et produira le film par le biais de sa société de production Hello Sunshine. Les deux premiers films ont rapporté 266 millions de dollars au box-office et cimenté Witherspoon en tant que star. Alors, dites encore ce que l’histoire peut être pour l’instant. Légalement blonde 3 a été annoncé comme étant en développement en 2018. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

Legally Blonde 3 pourrait-elle être un tremplin pour une jeune actrice?

Ces deux premiers films sont sortis en 2001 et 2003, et un écart de 17 ans entre 2 et 3 pourrait être un espace amusant à jouer. Kaling et Goor sont tous deux des écrivains très talentueux, ayant travaillé sur Brooklyn Nine-Nine, The Office, Parks and Recreation, The Mindy Project, The Daily Show, et Tard dans la nuit avec Conan O’Brien. Kaling vient également de faire ses débuts sur Netflix avec une large renommée, Je n’ai jamais. Les inscrire pour écrire un nouveau film Legally Blonde est un énorme succès pour MGM. Le duo a également écrit une comédie de mariage à venir avec Kaling et Priyanka Chopra qu’Universal sortira bientôt.

Je me demande, cependant, si c’est une opportunité de cimenter une autre jeune actrice, peut-être en tant que fille d’Elle, ou en tant que mentor à Washington. La première La revanche d’une blonde c’est le film qui a mis Witherspoon sur la carte, et il serait très facile pour eux d’essayer de recommencer avec quelqu’un d’autre. Qui cela pourrait être une supposition, mais je parie qu’ils ont eu des discussions à ce sujet. Je suppose que nous verrons de plus près quand ce film entrera en production très bientôt.

