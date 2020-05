BOOM! Calendrier de sortie des studios révisé pour juillet 2020

Crédits: BOOM! Studios



BOOM! Les studios ont publié leur nouveau calendrier de sortie de bande dessinée et de roman graphique révisé pour juillet 2020.

Le nouveau calendrier de sortie des bandes dessinées de l’éditeur reprend cette semaine le mercredi 20 mai avec la reprise des services de Diamond Comic Distributors.

L’horaire complet de BOOM! Pour mai et juin est disponible ici.

La plupart des titres de juillet ont été initialement sollicités pour une sortie en juin.

1/7/20

Buffy contre les vampires # 15

Le conteur de Jim Henson: Ghosts # 3

Roi de nulle part # 3

Île Ronin # 12

Jim Henson’s The Dark Crystal: Age of Resistance: The Quest for the Dual Glaive HC

Steven Universe Vol. 7: Notre voyage effrayant OGN SC

7/8/20

Aliéné # 4

Buffy contre les vampires: Willow # 1

Luciole # 17

Mère rouge # 6

Quelque chose tue les enfants # 8

Un voleur parmi les arbres: un braise dans les cendres Roman graphique OGN HC

Mangez et aimez-vous OGN SC

Folklords SC

15/07/20

Faithless II # 2

Le cristal noir de Jim Henson: Age of Resistance # 9

Mighty Morphin Power Rangers # 51

Une fois et l’avenir # 9

Adventure Time: Princess Bubblegum SC

Buffy contre les vampires: Hellmouth Limited Edition HC

Buffy contre les vampires: Hellmouth SC

Clôture: Rivals OGN SC

22/07/20

Angel & Spike # 12

Power Rangers: Ranger Slayer # 1

Choses méchantes # 3

Wynd # 2

Angel Legacy Edition Book Two SC

Mighty Morphin Power Rangers: Au-delà de la grille SC

Ours spatial OGN HC 7/29/20 Firefly # 18 Mighty Morphin Power Rangers # 52 Bill & Ted Omnibus SC Giant Days Vol. 13 SC Ronin Island Vol. 2 SC Wonder Pony OGN SC