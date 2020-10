La star de 15 millions de livres sterling n’a pas joué une minute depuis l’intérêt d’Arsenal et d’Aston Villa; le mauvais mouvement? – .

in

Marc Roca vit le rêve au Bayern Munich. Ses paroles, pas les nôtres.

Mais alors que le fantasme le plus fou de Dwight Schrute impliquait la co-gestion d’un bed and breakfast avec Satan lui-même, vous imagineriez que ce milieu de terrain hautement coté avait quelque chose d’un peu plus ambitieux en tête lorsqu’il est arrivé au centre d’entraînement de l’ère spatiale Sabener Strasse. il y a des semaines.

Il allait toujours falloir du temps à Roca pour s’imposer en tant que membre vedette de la distribution des étoiles du FC Hollywood. En ce moment, cependant, Roca ressemble plus à un extra, vaquant à ses affaires en arrière-plan, complètement éclipsé par les A-listers avec lesquels il est obligé de partager une scène.

Depuis qu’il a rejoint un accord de 15 millions de livres sterling après la relégation de l’Espanyol de la Liga, le milieu de terrain profond n’a pas fait une seule apparition en Bundesliga.

Il a également été laissé tourner les pouces sur la touche lors des victoires en Ligue des champions contre l’Atletico Madrid et le Lokomotiv Moscou.

Même lorsque l’excellent Corentin Tolisso a été suspendu pour la raclée 5-0 de Francfort le week-end dernier, Hansi Flick a préféré Leon Goretzka et Joshua Kimmich dans un double pivot.

L’entraîneur du Bayern, vainqueur du triple, prêche bien sûr la patience. Roca est un jeune de 23 ans arrivant d’un nouveau pays et il n’a jamais été susceptible de déloger immédiatement le talismanique Kimmich, le Tolisso rajeuni ou le Goretzka en constante amélioration.

De plus, avec le Bayern en compétition sur de nombreux fronts dans un calendrier de rencontres chargé, la rotation sera à l’ordre du jour ce trimestre.

Mais quand Roca avait tant d’autres options, y compris Arsenal de Mikel Arteta (Razon), Aston Villa (MD), Sheffield United et Burnley (La Grada), vous devez vous demander si le Bayern est un cas classique de « trop, trop tôt ». .

«Il vous faut un peu de temps pour connaître les processus. Il travaille très dur, a une très bonne attitude professionnelle, c’est très positif », raconte Flick à Kicker à propos d’un homme qui n’a jusqu’à présent été que lors d’un affrontement entre le DFB Pokal et le FC Duren, cinquième rang.

«La chance de l’incorporer (dans le onze de départ) n’est tout simplement pas arrivée. Nous n’avons pas eu trop de séances d’entraînement avec toute l’équipe. »

Bien sûr, le Bayern représente une avancée considérable par rapport à Villa, Sheffield United, Burnley et même une équipe d’Arsenal qui n’a pas joué au football en Ligue des champions depuis 2016/17.

Mais, comme Renato Sanches, Sebastian Rode et Mickael Cuisance vous le diront, être le quatrième ou le cinquième milieu de terrain dans un superclub européen de bonne foi n’est pas très amusant.

Il est révélateur que ces trois joueurs soient tous partis dans les trois ans suivant leur arrivée à l’Allianz Arena, fatigués par la vie après coup. Il est tôt, bien sûr, et Roca a amplement le temps de prouver qu’il n’appartient pas aux côtés de Sanchez and co dans le panthéon des flops coûteux du Bayern.

