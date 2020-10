Mise à jour VIZIO AMD FreeSync vers les téléviseurs 2021, 4K 120 Hz pour la prochaine génération

VIZIO déploie une mise à jour des performances de sa gamme de téléviseurs 2021, y compris les modèles Série P (PQ9 et PQX), Série M (MQ7 et MQ8) et OLED. Cette amélioration ajoute AMD FreeSync au moteur ProGaming présenté sur les séries M Quantum, P-Series Quantum et P-Series Quantum X.

Voici les améliorations que vous verrez, selon le modèle dont vous disposez:

Série VIZIO P (PQ9 et PQX)

AMD FreeSync Premium VRR

Performances graphiques 4K 120 Hz améliorées

Gradation locale plus nette

Performance de niveau de noir enrichie

Amélioration de la luminosité SDR et HDR

Réduction améliorée du Judder

VIZIO M-Series (MQ7 et MQ8)

AMD FreeSync VRR

Gradation locale plus nette

Performance de niveau de noir enrichie

Amélioration de la luminosité SDR et HDR

ViZIO OLED

Graphiques nouvelle génération 4K 120 Hz

Taux de rafraîchissement variable plus fluide

Réduction améliorée du Judder

L’objectif central de cette mise à jour est d’ajouter une expérience plus fluide, sans artefacts ni déchirure d’écran, symptôme du taux de rafraîchissement du téléviseur ne correspondant pas à la sortie de fréquence d’images de la console. Le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, correspond à la sortie de la console pour garantir qu’il ne restitue aucune demi-image, ce qui crée des déchirures d’écran et des artefacts dans des scènes particulièrement d’action et de mouvement. AMD FreeSync vante également l’avantage d’une latence d’entrée plus faible. Plus précisément, les téléviseurs de la série M reçoivent AMD FreeSync, tandis que la série P reçoit AMD FreeSync Premium.

Bill Baxter, directeur de la technologie chez VIZIO, a commenté la nouvelle mise à jour améliorant les performances d’AMD FreeSync.

Les jeux d’aujourd’hui sont plus exigeants que jamais, tout comme les joueurs d’aujourd’hui. Nous avons travaillé côte à côte avec AMD pour nous assurer que la technologie AMD FreeSync serait disponible sur notre collection 2021, offrant ainsi à nos utilisateurs une expérience de jeu fluide et à taux de rafraîchissement élevé. Avec les sorties de console de jeu très attendues de Microsoft et de Sony au coin de la rue, les consommateurs recherchent un engagement envers des performances de jeu haut de gamme sur grand écran qui correspondent à leur propre passion. La gamme 2021 de VIZIO tient cet engagement, puis certains avec les meilleures performances d’image 4K Quantum Color de sa catégorie et une luminosité de pointe à la pointe de l’industrie.

La gamme de téléviseurs 2021 de VIZIO est déjà prête à l’emploi, avec HDMI 2.1, la dernière norme haute performance en matière de connecteurs HDMI. VIZIO s’est imposé comme un téléviseur pour les joueurs grâce à son partenariat avec Les Avengers de Marvel, vantant des fonctionnalités de nouvelle génération abordables afin que vous puissiez être prêt à partir lorsque les nouvelles consoles seront lancées dans quelques semaines.