PS5: les jeux VR sont basés sur la version PS4

3Drudder pour PSVR

Il se contrôle avec les pieds en position assise et s'utilise en combinaison avec les PS Move, l’Aim contrôleur ou la manette DualShock 4 selon les jeux Déplacement libre: le 3dRudder vous permet d’avancer/reculer, aller à gauche/droite, tourner/faire des orbites, combiner les directions et de contrôler votre vitesse Mains libres pour l’action: déplacez-vous en utilisant vos pieds et gardez les mains libres pour tirer, frapper, attraper les objets… Compatible avec + de 30 jeux PlayStation VR: Space Junkies, Immortal Legacy, Sairento, Scraper, The Wizards Enhanced edition… Faîtes l’expérience de la maîtrise totale du déplacement aux pieds dans déjà plus de 40 jeux pour PlayStation VR, et décuplez vos sensations