La Slovénie contre le Kosovo aujourd’hui en direct à la télévision, en direct et en direct

Avec une victoire contre le Kosovo, la Slovénie peut presque obtenir une promotion en Ligue B de la Ligue des Nations pour la saison prochaine – pour le Kosovo, il s’agit de rester debout. Ici, vous obtenez toutes les informations sur la façon dont vous pouvez regarder le match en direct à la télévision, en direct et en direct aujourd’hui.

Date: dimanche 15 novembre

Coup d’envoi: 20h45

Stade: SRC Stozice et Ljubljana

Arbitre: Bartosz Frankowski (Pologne)

Nations League: Le stand du groupe C3

La Slovénie affrontera la Grèce lors de la 6e journée de la Ligue des Nations, le vainqueur de ce duel devrait remporter le Groupe C3 et être promu en Ligue B pour la saison 2022/23. Un match nul suffirait aux Slovènes s’ils gagnent contre le Kosovo ce soir.

A sonné Terre Sp S U N Déchiré Diff. Pts 1. Slovénie 4 3 1 6: 0 +6 dix 2. Grèce 4 2 2 4: 1 +3 8 3. Kosovo 4 2 2 2: 4 -2 2 4. Moldau 4 1 3 1: 8 -sept 1

Ligue des Nations: Slovénie vs Kosovo aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Le match de la Ligue des Nations n’est pas à la télévision gratuite aujourd’hui.

DAZN montre Slovénie-Kosovo en direct et en exclusivité à partir de 20h45. En plus de tous les jeux sans participation allemande et de tous les temps forts de la compétition, la chaîne de streaming propose également la GoalZone.

Ligue des Nations: la Slovénie contre le Kosovo aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Alternativement, vous pouvez également suivre le jeu dans le téléscripteur en direct SPOX, qui vous donne des mises à jour permanentes sur ce qui se passe à Ljubljana. Là aussi, vous pouvez opter pour le téléscripteur de la conférence, qui donne un aperçu de toute l’action de la Ligue des Nations de la journée.

Par ici le téléscripteur en direct Slovénie-Kosovo.

Et voici le téléscripteur de la conférence d’aujourd’hui.

Ligue des Nations: Ces matchs ont lieu aujourd’hui

Le duel entre la Roumanie et la Norvège a été annulé en raison d’un cas corona positif dans l’équipe norvégienne. Le gouvernement avait interdit à l’équipe de se rendre à Bucarest.