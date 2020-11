La star de West Ham partage ce qu’il n’a pas réalisé sur le joueur de Liverpool – .

Photo de Michael Regan – UEFA / UEFA via Getty Images

Declan Rice a partagé qu’il n’avait pas réalisé les « qualités de leadership » du milieu de terrain de Liverpool Jordan Henderson apportait à la table, tel que publié par le compte YouTube officiel de l’Angleterre.

La star de West Ham United pourrait s’aligner aux côtés du capitaine combatif de Liverpool lorsque l’Angleterre affrontera la Belgique en UEFA Nations League ce soir.

Les deux joueurs n’ont pas commencé la victoire amicale de l’Angleterre contre la République d’Irlande jeudi, ce qui indique peut-être qu’ils seront partants contre l’équipe classée numéro un au monde.

Néanmoins, avant ce match, Rice était plein d’éloges pour son partenaire de milieu de terrain et il a loué ses qualités avec et sans le ballon.

« Je pense que si vous regardez Jordan et ce qu’il a fait dans le jeu pendant toute sa carrière, mais surtout ces dernières années, je pense qu’il est important pour quelqu’un comme moi de jouer à ses côtés », a déclaré Rice.

«Pour apprendre et pour aller mieux. La principale chose que je retiens de lui, c’est que nous connaissons déjà ses qualités sur le ballon, mais vous ne réalisez pas tant que vous ne jouez pas à côté de lui ses qualités de leadership et ce qu’il apporte réellement à l’équipe.

«Il est non-stop. Il est toujours sur toi. Dans le bon sens et de manière positive. Et cela vous donne la confiance nécessaire pour aller sur le terrain et vous battre pour le badge. Jouer à côté de lui, comme je l’ai dit sa capacité sur le ballon, pour garder le ballon avec lui et pouvoir lui passer c’est vraiment bien. Meilleur joueur! »

Henderson était une figure clé derrière Liverpool qui a mis fin à ses 30 ans d’attente pour un autre titre anglais la saison dernière.

De nombreux capitaines se sont fatigués ces dernières années pour traîner les géants du Merseyside sur la ligne, mais même certains grands ont eu du mal à faire quelque chose qui commençait à friser l’impossible.

Mais ajouté avec Jurgen Klopp et une foule de stars de Liverpool, Henderson portait le brassard de capitaine avec fierté et a offert à ces supporters de Liverpool une saison qu’ils n’oublieront jamais.

