La série Xiaomi Mi 11 pourrait être lancée beaucoup plus tôt en 2021

La prochaine série phare de Xiaomi pourrait faire ses débuts un mois plus tôt que d’habitude.

Par tipster Digital Chat Station, la série Xiaomi Mi 11 devrait faire ses débuts en janvier 2021.

Janvier devrait être un mois exceptionnel pour les lancements. Déjà probablement hôte d’un premier événement Samsung et du CES, Xiaomi est également sur le point de lancer son produit phare du début de 2021.

Selon un pronostiqueur fiable Station de chat numérique, le Xiaomi Mi 11, provisoirement intitulé, fera ses débuts au cours du premier mois de l’année.

Si la série Mi 11 fait ses débuts en janvier, ce serait un mois plus tôt que d’habitude pour la ligne phare de la firme chinoise. Les séries Xiaomi Mi 10 et Mi 9 ont fait leurs débuts en février 2020 et 2019, respectivement.

Cependant, Xiaomi ne serait pas la première marque à accélérer ses lancements en 2021. Selon les rumeurs, Samsung lancerait sa série Galaxy S21 beaucoup plus tôt que d’habitude. La ligne OnePlus 9 devrait également faire ses débuts un mois plus tôt que d’habitude, bien qu’en mars.

En ce qui concerne les spécifications, nous pouvons affirmer que Xiaomi réservera à nouveau le silicium de premier ordre de Qualcomm pour sa gamme phare. Le Snapdragon 875 devrait faire son apparition. Si la série Mi 10 est une indication, nous pouvons également nous attendre à ce que le Mi 11 se concentre sur les performances de l’appareil photo, la durée de vie de la batterie et les affichages de taux de rafraîchissement rapide.

