Greg Kroah-Hartman: «  Ne rendez pas les utilisateurs fous  »

À partir d’un rapport récent:

Greg Kroah-Hartman, le membre de la Fondation Linux actuellement responsable des versions stables du noyau Linux, a partagé les leçons qu’il a apprises en tant que développeur de noyau qui sont applicables à d’autres développeurs lors du Linux App Summit de cette année. Il a commencé par montrer comment il pouvait résumer succinctement l’essence du discours en une seule diapositive de quatre mots:

« Ne rendez pas vos utilisateurs fous … »

Kroah-Hartman explique que l’une des convictions les plus profondes de Linus Torvalds: ne pas briser l’espace utilisateur. «D’autres systèmes d’exploitation ont également cette règle – c’est une règle très solide – car nous voulons toujours que vous procédiez à une mise à niveau. Et nous voulons que vous procédiez à la mise à niveau sans vous en soucier. Nous ne voulons pas que vous ayez peur. Si vous voyez un nouveau », et nous disons:« Hé, cela résout un tas de problèmes », nous ne voulons pas que vous vous sentiez inquiet à l’idée de prendre cela. C’est vraiment très important – surtout avec la sécurité… »

Si vous apportez un changement, assurez-vous qu’il existe vraiment une raison impérieuse. « Vous devez fournir suffisamment de raison et assez de bonté pour forcer quelqu’un à prendre le temps d’apprendre à faire autre chose. C’est très rare. »

Son exemple en était systemd, qui unifiait une variété de configurations de service et de processus d’initialisation. « Ils ont bien fait les choses. Ils ont fourni toutes les fonctionnalités, ils ont résolu un problème réel qui était là. Ils ont unifié tous ces outils et problèmes existants de telle manière que c’était tellement mieux à utiliser, et cela a donné suffisamment d’impulsion pour que tout le monde était prêt à faire le travail pour modifier ses propres trucs et passer au nouveau modèle. Cela a fonctionné. Les gens se plaignent encore de ça, mais ça a marché. Tout le monde a changé … Ça marche bien. Cela résout un vrai problème.

« C’était un exemple de la façon dont vous pouvez fournir une raison convaincante de passer à autre chose – et de faire le changement. »