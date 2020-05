La saison 2 de Sweet Magnolias de Netflix sur Netflix?

– Publicité –



Netflix frappe la porte de son écran avec une autre série, « Sweet Magnolias ». Les magnolias sont basés sur la série de livres Sherryl Woods. Sweet Magnolias Saison 1 est sorti sur Netflix ce mardi même. L’émission contient 10 épisodes au total.

La saison 1 est sortie pour le public. Les téléspectateurs qui ont déjà regardé le spectacle se demandent s’il y aura une suite?

Pour répondre à la question, lisez le point de vue des acteurs et des réalisateurs.

Sheryl J. Anderson a déclaré dans son interview qu’elle avait très envie de la suite. Elle a dit que l’histoire était restée ouverte dans les 10 épisodes. Et pour amener les personnages à un endroit, la saison 2 serait nécessaire. Elle a informé qu’elle serait prête en une seule fois pour la saison 2 car elle aime les personnages, les acteurs et l’équipe.

Le réalisateur Norman Buckley pense qu’il y a certainement de la place pour une autre saison. Il a dit qu’il ne sait pas comment Netflix fonctionne ou décide de la suite. Même si une suite sera certainement bonne, a-t-il ajouté.

Chris Klein, qui incarne Bill Townsend, pense que la saison 1 repousse les personnages. De plus, les personnages devraient être avancés pour terminer leurs histoires dans la saison 2. Il souhaite également de manière désintéressée la suite car il veut également savoir où mène son personnage, Bill Townsend.

Jamie Lynn qui joue Noreen dit qu’elle a croisé les doigts pour la suite. Elle est très excitée de voir où mène son personnage Noreen.

Heather Headley incarnant Helen pense qu’il y aura une saison 2. Elle pense que les 10 premiers épisodes ont suffi à jeter les bases des personnages. De plus, une suite est nécessaire pour faire grandir les personnages et approfondir.

De plus, de nombreux autres membres de la distribution veulent la saison 2.

